Hem operasyon, hem tanıtım

Uyuşturucu ile mücadelede kullanılacak olan Whatsapp hattı törenle tanıtılırken, bir yandan da zehir tacirlerine operasyon düzenlendi.

11 Eylül Bursa’nın düşman işgalinden kurtulduğu gün, uyuşturucu tacirlerinin kökünü kazımak için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü önemli bir projeye imza attı. Bursa Meydancık Mahallesi’nde uyuşturucu ile mücadelede aktif olarak kullanılacak olan Whatsapp hattının tanıtımı yapıldı. Mahalledeki belirlenen alanlara sprey boya ile Whatsapp hattının numarası olan 552 155 16 16 numara yazıldı. İlk boyama işlemini de Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, mahallenin çocukları ile yaptı. Uyuşturucunun ticaretinin yoğun olduğu mahalleler başta olmak üzere Bursa’nın her mahallesine afişler asılırken, duvarlarına Whatsapp numarası yazılacak. Ayrıca şehrin merkezinde bir çok cadde ve metro içine bilgilendirici billboardlar asılırken, okullarda konferanslar verilip, muhtarlıklar da bilgilendirilecek.

Hem tanıtım, hem operasyon

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Meydancık Mahallesi’nde ’Narko Whatsapp İhbar Hattı’nın tanıtımı yapılırken, diğer yandan da mahallede narkotik, özel harekat, yunus timleri, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin katıldığı operasyon yapıldı. 8 mahalle 35 farklı adreste gerçekleşen operasyonlara 600 polis katıldı. 10 zırhlı araç ve TOMA’nın hazır bulunduğu operasyona 2 narkotik köpeği de destek verdi. Uyuşturucu ticaretinden bıktığını evinin balkonuna çıkarak haykıran bir kadını, "Kurtarın bizi bu satıcılardan" diye bağırması dikkat çekti. Özel harekat polisleriyle birlikte girilen çok sayıda ev ekipler tarafından didik didik arandı. Evlerinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca yakalanan şahıslar tek tek gözaltına alındı. Operasyon drone kamera ile de an be an havadan takip edildi.

"Bursa’mızın ikinci kurtuluş harekatını başlatıyoruz"

Hem operasyon, hem de yeni kurulan Narko Whatsapp İhbar Hattı ile ilgili bilgi veren Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, “Bursa’mızın kurtuluş yıl dönümünü kutluyoruz. Biz emniyet teşkilatı olarak Bursa’mızın ikinci kurtuluş harekatını başlatıyoruz. Zehirden, zehir tacirlerinden, suç şebekelerinden bu şehri kurtaracağız. Hep beraber Bursa’yı temiz ve güvenli bir geleceğe taşımak için mücadele başlatacağız. Whatsapp hattını faaliyete geçirdik. Uyuşturucu ile ilgili her türlü ihbarı 552 155 16 16’ya yapabilirler. Bursa çok güzel bir şehir, buraya yakışan neyse biz onu yapacağız” diye konuştu.