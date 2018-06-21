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21 Haziran 2018 11:02

HEM sergisi göz kamaştırdı

Bursa’nın Keles ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan yıl sonu sergisi ilgi gördü.

HEM sergisi göz kamaştırdı

21 Haziran 2018 11:02


Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerler, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında yaptıkları el emeğig ve göz nurlarını sergiledi. El işi ürünlerin yer aldığı sergi 1. Murat İlkokulu’nda açıldı. Serginin açılışına daire amirleri, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Giyim, el sanatları, biçki dikiş, takı tasarım, trikotaj, kilim dokuma, tel nakış gibi ilçe merkezi ve köylerde faaliyet gösteren kurslara ait eserler sergilendi. Halk eğitim tarafından yılı başından itibaren merkez ve mahallelerde alan taraması yapılarak talepler doğrultusunda mesleki, sosyal-kültürel kursların yanında okuma-yazma kurslarının da açıldığı bildirildi.




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