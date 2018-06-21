HEM sergisi göz kamaştırdı

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerler, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında yaptıkları el emeğig ve göz nurlarını sergiledi. El işi ürünlerin yer aldığı sergi 1. Murat İlkokulu’nda açıldı. Serginin açılışına daire amirleri, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Giyim, el sanatları, biçki dikiş, takı tasarım, trikotaj, kilim dokuma, tel nakış gibi ilçe merkezi ve köylerde faaliyet gösteren kurslara ait eserler sergilendi. Halk eğitim tarafından yılı başından itibaren merkez ve mahallelerde alan taraması yapılarak talepler doğrultusunda mesleki, sosyal-kültürel kursların yanında okuma-yazma kurslarının da açıldığı bildirildi.