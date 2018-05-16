Hemşireler haftası kutlandı

Hemşirelik Hizmetleri Müdürleri ve hastanede görev yapan hemşireler ve çeşitli hastanelerde çalışan hemşire ve öğrenciler hastanenin konferans salonunda düzenlenen törende Dünya Hemşireler Haftası’nı kutladı.

Hastanenin Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Gülay Kaçar, Hemşirelerin sağlık hizmetlerine erişimin savunuculuğunu yapmakta en ön sıralarda yer aldığını belirterek, "Hemşireler sağlık hizmetlerinin sunulmasında kilit önem taşıyan sağlık personelidir. Hemşireler, toplumdaki bireylerin iletişim kurduğu eleştirel düşünebilen, problem çözme yeteneği olan, bilim ve felsefe yönü güçlü olan bireylerdir. Bu güçlü yanlarımızı her zaman ortaya çıkarmalı ve korumalıyız" dedi.

Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt ‘’Öncelikle hastaların bir an önce iyileşmesini ve eski yaşantılarına dönmesi için bilgi, beceri ve şefkatle güler yüzle iyi bakım sağlamak için çalışan tüm hemşirelerin hemşireler gününü kutluyorum. Hemşirelerimiz bakım ve kontrollerde hastanelerin can damarı konumundadır. Hemşireler sağlık sektöründe tedavi zincirinin en önemli halkalarından biridir. Hastalarda dil, din, ırk ayrımı gözetmeden herkesin yardımına koşan hemşireler, onların sağlığına kavuşması için var güçleriyle çalışır. Kutsal bir meslek grubuna mensup olan hemşireler, insan sevgisi, şefkat, sabır ve hoşgörüyü de içinde barındırır. Diğer mesleklerde olduğu gibi toplumsal ihtiyaçlardan doğan hemşirelik, insan hayatıyla iç içedir’’ dedi.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı “12 Mayıs Hemşirelik Haftası kapsamında, Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğünün Medicana Bursa ‘da düzenlediği ‘Sağlık İnsan Hakkıdır’ konferansına hoş geldiniz. Sevgi şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen siz değerli hemşirelerimizle birlikte bu günü burada birlikte kutlamanın ayrıcalığını yaşamaktan büyük mutluluk duymaktayım. Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Sayın Gülay Kaçar ‘a ve İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Gülçin Bozkurt’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programda bir konuşma gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Gülçin Bozkurt Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi. Hemşirelerin birey ve toplum sağlığının gelişmesinde büyük rolleri olduğunu ifade etti ve Hemşirelik Haftasını kutlayarak programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hemşirelere sürpriz olarak Rafet El Roman salona telekonferans ile bağlanarak hemşirelerin hemşireler gününü kutladı.