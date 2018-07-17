Hentbolun şampiyonları kupayı Bozbey’e getirdi

Sporun kenti Nilüfer’e şampiyonluk getiren Nilüfer Belediyespor Küçük Erkekler Hentbol Takımı, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret etti. Başkan Bozbey, Afyonkarahisar’da düzenlenen Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda birincilik elde ederek kupayı Bursa’ya taşıyan başarılı takımı, Halk Evi’ndeki makamında ağırladı. Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın ve Antrenör Funda Geyik’in de hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Bozbey takımı kutladı. Başarının Bursa ve Nilüfer’i gururlandırdığını ifade eden Başkan Bozbey, altyapıya verdikleri desteğin karşılığını aldıklarını belirtti. Elde edilen başarının kendilerini son derece mutlu ettiğini söyleyen Bozbey, gelecek sezon için de sporculara başarılar diledi.

Başkan Muhammed Aydın ve Antrenör Funda Geyik de Mustafa Bozbey’e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, gelecek sezon için de yeni başarıların sözünü verdi.