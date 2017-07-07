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07 Temmuz 2017 16:12

Her ay bir kamyon çöp biriktiriyor

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yunuseli Mahallesi’nde site içerisinde bulunan çöp evi 5 ayda ikinci kez temizledi.

Her ay bir kamyon çöp biriktiriyor

07 Temmuz 2017 16:12

Geçen şubat ayında temizlenen evden 15 kamyon çöp çıkaran belediye ekipleri, aynı evden bu kez 5 kamyon çöp çıkardı.


Çevreye yaydığı kötü koku sebebiyle vatandaşların şikayette bulunduğu daireye giden Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Yunuseli Mahallesi’ndeki toplu konutlarda geçen şubat ayında da temizlenen daireye kapısına giden ekipler, ev sahiplerinin evde olmaması üzerine mahkeme kararıyla kapıyı çilingir ile açarak daireye girdi. Mutfak ve banyo dahil tüm odaları ağzına kadar çöp ve eski eşya dolu olan evin temizlenmesi için çalışmalara başlayan belediye ekipleri, evden 5 kamyon çöp ve eski eşya çıkardı. Belediye ekipleri tarafından tamamen boşaltılan ev, daha sonra ilaçlanarak dezenfekte edildi.


5 ayda iki kez temizlenerek toplam 20 kamyon çöp çıkarılan evden bütün apartmana kötü kokular ve böcekler yayıldığını belirten apartman sakinleri, “Ev birkaç ay önce belediye ekipleri tarafından temizlendi. Ancak ev sakinleri çöp biriktirmeye devam ettiler. Evden apartmana kötü kokular ve böcekler yayılıyor. Kokudan dolayı sıcak yaz günlerinde pencerelerimizi açamaz olduk. Evin hanımı çöpçülerden önce çöpleri dolaşarak topladığı eski eşya ve çöpleri eve getirerek biriktiriyor. Evde yatacak, hatta oturacak yer bile yok. Bu evde bu şekilde yaşıyorlar” diye konuştu.




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