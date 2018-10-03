Her gün ölümle burun buruna geliyorlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Samda kavşağı civarında oturan vatandaşlar, karşıdan karşıya geçmek için her gün ölümle burun buruna geliyor. Okullar bölgesinde karşıdan karşıya geçmek için dakikalarca bekleyen öğrenciler de zor anlar yaşıyor.

Mahmudiye Mahallesi sakinleri, Samda kavşağına acilen çare bulunmasını istiyor. Mahalle halkı, Anafartalar Caddesi üzerinde basın açıklaması yaparak yetkililere seslendi. Mahalle sakinlerinden İbrahim Dağ, "Bulunduğumuz bölge, İnegöl ile Ertuğrul Gazi Caddesi'ni, Küçük Sanayi ve Ağaç İşleri Sanayi Bölgesi'ni birbirine bağlayan önemli bir cadde. Bu öneminden dolayı özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde bu cadde üzerinde çok yoğun bir araç trafiği oluşmaktadır. Bilhassa Muzaffer Samda Okulu'nun kavşağı bu yoğunluğun en çok yaşandığı yerdir. Sabah ve akşam mesai giriş çıkışlarında bu noktada yayalar karşıdan karşıya geçmekte çok zorlanıyor. Bu nokta aynı zamanda yolun diğer tarafında bulunan okullar bölgesinin de mahalleye geçiş noktasıdır. Yani sürekli olarak öğrenciler de bu noktadan karşıya geçmeye çalışmaktadırlar. Bu kontrolsüz yoğunluk sebebiyle de sürekli olarak bu cadde üzerinde yaralamalı, hatta ölümlü kazalar meydana gelmektedir. En son Osman Kaçar abimiz burada hayatını kaybetmişti. İşte bu kazaların önüne geçilebilmesi için yetkililerden yaya geçidi yapmalarını talep ediyoruz. Yapılacak yaya geçidinde ise hız kesici tümseğin yanı sıra butonlu lamba da kullanılmasını talep ediyoruz" diye konuştu

Aynı bölgede esnaflık yapan Feride Altındağ ise, "16 yıldır çocuklara anne oldum, baba oldum; anneleri babaları gelmiyor ben onları karşıdan karşıya geçirmeye çalışıyorum. Yetkililer artık sesimizi duysun, buraya yaya geçidi yapsın" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından çocukların karşıdan karşıya geçmek için dakikalarca beklediği görüldü. O anlar ise kameraya böyle yansıdı. Yoğun trafik sebebiyle araç sürücüleri yayalara yol vermedi. Bekleyen çocuklardan kimisi karşıya geçmeyi başardı,kimisi ise geçmek için başka yol aradı.