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19 Ağustos 2018 09:45

Her şey sağlık ve güzellik için

Estetik cerrahi uygulamaların dünya genelinde gittikçe artan bir ivme gösterdiğini belirten uzmanlar Türkiye’de de estetik taleplerin giderek arttığını söyledi.

Her şey sağlık ve güzellik için

19 Ağustos 2018 09:45


Dünya genelinde yaygın olan dayatılmış güzellik anlayışı ve sosyal medya etkisi ile estetik cerrahi ameliyatların Türkiye’de giderek arttığını ifade eden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, “Türkiye’de alımlı görünüm kadınları ilgilendirdiği kadar artık günümüzde erkekleri de oldukça ilgilendiriyor. Kadın erkek fark etmeksizin herkes sporla ve beslenme ile sağlıklı hayat yaşam sürmek için mücadele ediyor. Hatta estetik görünümü de buna dahil etmiş durumda. Hal böyle olunca vücudunun herhangi bir yerinde daha iyi görünüm hedefleyen kişiler biz estetik ve plastik cerrahlara danışarak uygun yöntemler hakkında bilgi alıyor“ dedi.


Tıbbi olarak uygun vücut parçalarında ve sağlıklı kişilere estetik prosedürlerin uygulanabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Ufuk Aydın, estetik cerrahi ameliyatların yeri geldiğinde kişinin yaşam kalitesine de olumlu yönde katkı sağladığını dile getirdi. Ufuk Aydın, “Estetik cerrahide her zaman ameliyat yapılması gerekmez. Bazen küçük dokunuşlarla hedeflenen güzelliği elde edebildiğimiz durumlar olduğu gibi bazen de hiçbir şekilde ameliyatı gerektirecek bir durum olmadığını gördüğümüz vakalarla da karşılaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz burun, meme estetiği gibi cerrahi prosedürler ise kişinin sadece görünümüne katkı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda yaşam kalitesini de attırabiliyor“ diye konuştu.




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