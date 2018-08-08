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08 Ağustos 2018 10:05

Her şey yandı, bir tek Kuran-ı Kerim yanmadı

Bursa’da bir markette meydana gelen yangında her şey kül olurken, bir tek Kuran-ı Kerim yanmadı.

Her şey yandı, bir tek Kuran-ı Kerim yanmadı

08 Ağustos 2018 10:05

İş yeri sahibinin kızları ve eşi ise, marketteki çalışmalar sırasında gözyaşlarına boğuldu.


Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesi Aydoğdu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vahdettin Şengel’e ait bir markette sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün iş yerini sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.


Kuran-ı Kerim yanmadı


Yapılan çalışmalarda marketin içerisinde Kuran-ı Kerim bulundu. Sadece kapağı yanan Kuran-ı Kerim’in içerisinin yanmadığı görüldü. Bir vatandaşa verilen Kuran-ı Kerim eve götürüldü.


Öte yandan market sahibinin ailesi, yangından sonra olay yerine geldi. Market sahibinin eşi ve kızları gözyaşları içerisinde çalışmaları izledi. Gözyaşlarına boğulan eşi ve kızlarını mahalleli ile yakınları teselli etti.


İş yeri sahibi Vahdettin Şengel, “Dükkan benim. Ama yangının çıkış sebebini bilmiyoruz. O sırada market açık değildi” dedi.




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