Her yıl 100 bin kişi sigaradan hayatını kaybediyor

Serhat Yamalı, Ramazan ayının sigarayı bırakmak için fırsat olduğunu belirterek, “Sigarayı bırak kalbini koru” dedi.

‘31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’ dolayısıyla Yeşilay ve Osmangazi Belediyesi işbirliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sigaranın zararlarını anlatan bir karikatür sergisi açıldı.

Sigarayla etkin mücadele eden, farkındalık çalışmaları yapan ve her yaş grubuna özelleştirilmiş içeriklerle eğitimler veren Yeşilay’ın Bursa Şubesi, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla vatandaşları sigaraya karşı uyardı.

Konu hakkında yapılan açıklamada istatistik bilgilere yer veren Yeşilay Bursa Şube Başkanı Serhat Yamalı, dünyada 15 yaş üzeri her 3 kişiden birinin sigara kullandığına dikkat çekti. Türkiye’de tütün kullanımı nedeniyle her yıl 2 milyon kişinin hayatını kaybettiğini belirten Dr Yamalı, önümüzdeki yıllarda oluşabilecek tehlikelerin de altını çizdi.

Tütün kullanımının bu şekilde devam etmesi halinde Türkiye’de 2030 yılına gelindiğinde ölen kişi sayısının 8 milyonu geçeceğini kaydeden Yamalı, "Dünya Sağlık Örgütü tütün kullanımının zararlarına dikkat çekmek, ülke politikalarını gözden geçirmek, yeni politikalar üretmek ve DSÖ’ye bağlı üye ülkelerde tütün kullanım oranlarını gözden geçirmek amacıyla her yıl 31 Mayıs’ı, Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan etmiştir. Her yıl bir slogan ile çalışmaların yapıldığı 31 Mayıs’ın, DSÖ tarafından belirlenmiş bu yıl ki sloganı ise; “Tütün kalbinizi kırar. Sigara, fiziksel, sosyal ve ekonomik bakımdan yıkıcı sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılık. Ülkemizde her yıl 100 binden fazla insanımızı sigaradan dolayı kaybediyoruz. Bunun yanında pasif etkilenmeden doğan hastalıklar ve zararlar da ayrı bir acı tablo. Sigaraya karşı bilinçlendirme çalışmalarımız, kampanyalarımız devam ediyor. Bu değerli ülkemizin değerli insanlarının sigara gibi zehirli bir maddeye kurban gitmesini, hem kendilerine hem sevdiklerine zarar gelmesini istemiyoruz.” dedi