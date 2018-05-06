Her yıl yinelenen diyet ve sporun yararından çok zararı var

Dr. Ufuk Aydın, deniz mevsimine hazırlık için neredeyse her yıl yinelenen spor ve diyet yapbozları ile kişilerin aslında farkına varmadan vücut hatlarını bozduğunu söyledi.

Sportif ve fit görünümlü olan kişilerin çoğunun aslında genetik kodları sebebiyle doğuştan şanslı olduğuna dikkat çeken Dr. Ufuk Aydın, genetik yatkınlıklarının avantajını ömür boyu sürebilecek kişilerin ise sayılı olduğunu söyledi. Kadın ve erkeklerin vücut oransızlıklarından şikayetçi olanlarının sayısının günden güne artış gösterdiğini belirten Op. Dr. Ufuk Aydın, “Vücut deformasyonları arasında en sık rastladığımız belirli bölgelerde yağ dokusu fazlalığına bağlı çıkıntılardır. Özellikle yaklaşan yaz ile deniz mevsimine hazırlık için neredeyse her yıl yinelenen spor ve diyet yapbozları ile kişiler farkına varmadan vücut hatlarının bozulmasına sebep oluyor. Buna hormonal bozukluklar, günlük yaşam stresleri, dengesiz yaşam alışkanlıkları ve düzensiz beslenme de eklendiğinde olumsuzlukların yansımaları gözle görülür bir hal alabiliyor" dedi.

Vücut şekillendirme cerrahisi söz konusu olduğunda vücudun neredeyse her yerine birçok farklı yöntem uygulanabildiğini kaydeden Aydın, hastaların gerçekleştirilecek bir dizi estetik prosedür sayesinde diyet ve egzersize cevap vermeyen fazla yağ ve deriden kolaylıkla kurtularak daha iyi bir vücuda sahip olabileceğini belirtti. Aydın, “Günümüzün modern estetik cerrahi süreçleri sayesinde vücut şekillendirme ameliyatları, vücut hatlarını başka yollar ve yöntemler ile iyileştiremeyen kişiler için ihtiyaç duydukları etkili ve güvenli çözümleri sunar. Yağ stoklanması olarak çıkıntı yapan inatçı bölgeler hem bayanlarda hem de erkeklerde güvenle uygulanabilen ‘lazer liposuction’ ile çözümlenebilir. Vücut deformasyonu karın bölgesinde bollaşma ve sarkma ile seyrediyorsa karın estetiği tercih edilir. Kişinin sorununa göre çözüm sağlayabilmek mümkündür. Estetik-plastik cerrahinin gelişimi, estetiğin sanatsal bakışı ve heykeltıraş gibi çalışılabilme uzmanlığının devamlılığı ile kişiler artık arzu edilmeyen vücut şekil bozukluklarını ömür boyu taşımak zorunda değildir” diye ekledi.