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25 Ağustos 2018 11:31

Herkes onu o ise minik hayranının fotoğrafını çekmek için dakikalarca uğraştı

Büyük bir hayran kitlesine sahip Zakkum grubu Bursa’da konser verdi.

Herkes onu o ise minik hayranının fotoğrafını çekmek için dakikalarca uğraştı

25 Ağustos 2018 11:31

Gençler grubun solisti Yusuf Demirkol’un fotoğrafını çekmek için birbiriyle yarışırken o ise minik hayranıyla selfie yapabilmek için dakikalarca uğraştı.


Büyükorhan Gençlik Derneği’nin etkinlik düzenlediği etkinlik kapsamında ilçeye gelen ünlü müzik grubu Zakkum, sanatseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı. Özellikle gençler konsere büyük ilgi gösterdi. Gençler grubun solisti Yusuf Demirkol’un fotoğrafını çekmek için birbiriyle yarışırken, o ise minik hayranının fotoğrafını çekmek için dakikalarca uğraştı. Kendisini en önden izleyen 10 aylık Ahmet Asım Erdem’in yanına giden Yusuf Demirkol, fotoğrafını çektiği minik hayranıyla selfie yapabilmek için dakikalarca uğraştı ve minik hayranına gül hediye etti. Gecenin sonunda ünlü grup Zakkum müzikseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı.




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