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Herkes uyurken onlar erzak dağıtıyor

Türkiye’nin en büyük ilçeleri arasında yer alan Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, AK Parti teşkilatı, her sabah gün ağarırken fakirlere erzak dağıtıyor.

Türkiye'nin en büyük ilçeleri arasında yer alan Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, AK Parti teşkilatı, her sabah gün ağarırken fakirlere erzak dağıtıyor. Her gün bir mahalleyi ziyaret ederek esnaftan siftah alışverişi yapan AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve yönetim kurulu üyeleri, ardından erzakları mahallede yaşayan ihtiyaç sahiplerinin evlerine bırakıyor.


Hukümet tarafından başlatılan ve Türkiye'nin sahiplendiği 'Enflasyonla Topyekün Mücadale' projesi Osmangazi AK Parti Teşkilatı tarafından uzun süredir hayata geçirilmiş durumda. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, her sabah bir mahalleye giderek önce vatandaş ve esnafla biraraya gelerek onların taleplerini dinliyor. Ardından esnaf ve pazardan alışveriş yapan AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve ekibi, et, sebze ve temel gıda ürünleri ile doldurdukları alışveriş torbalarını kapı kapı gezerek evlere bırakıyor.


Esnaftan alışveriş yaptıklarını belirten İlçe Başkanı Ufuk Cömez, "Biz hem esnafımıza hem de vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Her güne böyle başlamak, esnafımızın, vatandaşımızın yüzünü güldürmek, hayır dualarını almak en büyük mutluluk. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Türkiye'de 53 ilden büyük nüfusa sahip Osmangazi'mizde hizmetimizin ulaşmadığı bir hane, vatandaş yok" şeklinde konuştu.

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