Heyelan korkusuyla yaşıyorlar

Yeniceköy Mahallesi 419. Sokak’ta yol için bırakılan bölümde yağan yağmurlarla birlikte kaymalar meydana gelirken, yol kenarında evleri bulunan vatandaşlar önlem alınması için yetkililere çağrıda bulundu. Yerleşim alanının hemen yanında bulunan yaklaşık 10 metre yükseklikteki yerde zaman zaman yaşanan toprak kayması nedeniyle büyük tedirginlik yaşadıklarını belirten vatandaşlar, “Göçük tehlikesi altındayız. En son yağmurda bu uçurumun yarısı aşağı geldi. Çocuklar burada oyun oynuyor, biz dışarıda oturuyoruz. Çocukların oynadığı sırada göçük olabilir. Felaket yaşanacak ama kimsenin bundan haberi yok. Yolumuzun açılmasını istiyoruz. Bu sorun yıllardır yaşanıyor. 10’a yakın dilekçe verdik ama ilgilenen olmadı” dediler.