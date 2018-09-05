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05 Eylül 2018 11:11

Heyelan korkusuyla yaşıyorlar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 10 metre yüksekliğindeki toprak parçasının yakınında evleri bulunan vatandaşlar, her gün heyelan riskiyle yaşadıklarını belirterek, tedbir alınması için çağrıda bulundu.

Heyelan korkusuyla yaşıyorlar

05 Eylül 2018 11:11


Yeniceköy Mahallesi 419. Sokak’ta yol için bırakılan bölümde yağan yağmurlarla birlikte kaymalar meydana gelirken, yol kenarında evleri bulunan vatandaşlar önlem alınması için yetkililere çağrıda bulundu. Yerleşim alanının hemen yanında bulunan yaklaşık 10 metre yükseklikteki yerde zaman zaman yaşanan toprak kayması nedeniyle büyük tedirginlik yaşadıklarını belirten vatandaşlar, “Göçük tehlikesi altındayız. En son yağmurda bu uçurumun yarısı aşağı geldi. Çocuklar burada oyun oynuyor, biz dışarıda oturuyoruz. Çocukların oynadığı sırada göçük olabilir. Felaket yaşanacak ama kimsenin bundan haberi yok. Yolumuzun açılmasını istiyoruz. Bu sorun yıllardır yaşanıyor. 10’a yakın dilekçe verdik ama ilgilenen olmadı” dediler.




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