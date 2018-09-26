Hidamet Asa: "55-60 bin tonlarda beyan gelirse kota uygulanmayacak"

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa toplantıda yaptığı konuşmada, Mudanya ve İznik başta olmak üzere, Marmarabirlik'e bağlı kooperatif faaliyet bölgelerinde son 10 yılın en yüksek rekoltesinin beklendiğini vurguladı. Başkan Hidamet Asa, “Kooperatiflerimizin faaliyet alanında yağlık dahil 170 bin ton zeytin varlığı olduğunu tahmin etmekteyiz. Ürünün var yılı olmasına rağmen Marmarabirlik dışında ürüne olan talebin az olacağını düşünmekteyiz” dedi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, rekolte beyan alımlarının ikinci haftasına girildiğini söyleyerek, “Bugüne kadar 7 bin 750 ortağımızdan 23 bin 500 ton rekolte beyanı gelmiştir. Rekolte beyanı vermeyen ortak sayısı da 22 bin 500 kişidir. Bugüne kadar alınan rekolte beyanlarını değerlendirdiğimizde 70-75 bin tonlara ulaşacağını tahmin etmekteyiz. Ortaklarımızdan rekolte beyanlarını gerçeğe yakın vermeleri yönünde daha önce çağrıda bulunmuştuk. Buradan tekrar çağrıda bulunuyorum. Eğer, 8 kooperatif bölgesinden 55-60 bin tonlar arasında rekolte beyanı gelirse kota uygulaması yapılmayacaktır” şeklinde konuştu.

Başkan Asa, bu rakamların üzerinde rekolte beyanının gelmesi durumunda, fiziki koşulların yetersiz kalabileceği ve alım planından uzaklaşılacağından kota uygulamasının da kaçınılmaz olacağını da vurguladı. Asa, hedeflerinin, ortakları mağdur etmeden, Marmarabirlik'i de zarar ettirmeden kampanyayı tamamlamak olduğunu dile getirdi.

"Bu ülkede zeytin ithalatı yapılamaz"

Hasat öncesi yurt dışından zeytin ithalatı yapılacağı yönünde karalama kampanyasının yapıldığına dikkat çeken Asa, “Ülkemizde çiğ zeytin ithalatı bugüne kadar hiç yapılmamıştır. Bir örneği de yoktur. Aynı zamanda zeytinyağı ithal edebilmek içinde yüzde 33'ler seviyesinde gümrük vergisi ödenmesi gerekmektedir. Bu konuyu da ortaklarımızın bilgisine sunmak isteriz. Marmarabirlik bugüne kadar her zaman üreticisinin yanında olmuştur. Bu tür söylentiler hem birliğimizin, hem de ortaklarımızın dikkatini dağıtmak, üreticimizin paniğe düşmesini sağlamak ve elindeki ürünü yok pahasına satmasını isteyen fırsatçılar tarafından yapılmaktadır. Bu arada, Gemlik tipi zeytinin sadece ülkemizde yetişmektedir. Dünyanın hiçbir ülkesinde Gemlik tipi zeytin üretimi yapılmadığından ithal edilmesi de söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

"Satışlar dengeli stoklar arttı"

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, geçmiş yıllarda satış sıkıntısı yaşanırken, bugün satışlarının 40 bin tonlar bandına yükseldiğini kaydederek, "Bunun en büyük nedeni dengeli stok oluşturmaktır. İhtiyacımız olan kalibrelerde ürün almak zorundayız. Eskiden olduğu gibi, ortaklarımızın iri daneyi tüccara satması veya kendi havuzuna koyması, orta ve ince daneli ürünü de kooperatiflerine getirmesi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşanmıştır. Bu kampanya döneminde ortaklarımızın Marmarabirlik'in ihtiyacı olan kalibrede ürün teslim etmeleri ve kooperatiflerine sahip çıkmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Hidamet Asa, geçtiğimiz ay stoklarda bulunan olgunlaşmış ürünün bayi satış fiyatlarına zam yapılmayacağı açıklamasının ortaklar üzerinde farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını da söyledi. Asa, “Bugüne kadar ortaklarımızı mağdur etmedik, bu kampanya döneminde de asla mağdur etmeyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” açıklamasında bulundu.