Hidamet Asa: "Bu zor yılda hiç kimse Marmarabirlik'in zararını istemesin"

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ortaklara seslenerek, "Ortaklarımız ‘ben ürünümü teslim edeyim Marmarabirlik ne yaparsa yapsın' düşüncesinden uzak olmalıdır. Kooperatifçilikte karlılığa ortak olduğunuz gibi, zarar olması durumunda oluşacak zarara da ortaksınızdır" dedi.

Marmarabirlik, 2018-2019 ürün alım kampanyası öncesi kooperatif müdürleri, eksper, eksper yardımcıları ve çalışanları ile bir araya geldi. Toplantıda, rekolte beyanlarının güncel durumu ve ürün alımları hakkında değerlendirme yapıldı. Ayrıca geçmiş dönemler ürün alım kampanyasında yaşanan sıkıntılar, yaklaşan kampanya dönemi karşılaşılacak sorunlarla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Gerçekleşen toplantıya, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Genel Müdür İsmail Acar ve birim müdürleri de katıldı. Asa, “Bugüne kadar, 15 bin 631 ortağımızın rekolte beyanını vermemiştir. Beyanda bulunan 14 bin 081 ortaktan da 43 bin ton rekolte beyanı gelmiştir. Rekolte beyanını vermeyen ortaklarımızın durumunu değerlendirildiğinde 75-80 bin tonlarda rekolte beyanı geleceği tahmin edilmektedir. Görülüyor ki, ortaklarımız verdikleri teslim edecekleri miktardan uzak beyanlarıyla kotayı kendileri koymaktadır. Bugüne kadar kooperatifine hiç ürün teslim etmeyen bu yıl yüksek rekolte beyanı veren ortaklarımız yanlış düşünmektedirler. Halbuki geçmiş yıllarda kooperatifine ne kadar ürün teslim ettiyseniz, kota olduğunda o kadar ürün verme hakkınız olacaktır. Verdiğiniz beyan geçersiz kalacaktır” dedi.

"1 kilogram zeytinin 3.9 liraya mal olduğunu görmekteyiz"

Konuşmasında geçtiğimiz günlerde Orhangazi Ziraat Odası'nca teknik ve uzman ekiplere yaptırmış olduğu maliyet hesaplanmasına da değinen Asa, “Toprak işleme, gübreleme-ilaç, işçilik, budama, hasat dönemi maliyet ve nakliye olmak üzere, 1 kilogram zeytinin 3.9 TL'ye mal olduğunu görmekteyiz. Kampanya döneminde ürün alım fiyatları belirlenirken, yapılan bu maliyet hesaplamasını dikkate alacağız. Ortaklarımız ‘ben ürünümü teslim edeyim Marmarabirlik ne yaparsa yapsın' düşüncesinden uzak olmalıdır. Kooperatifçilikte karlılığa ortak olduğunuz gibi, zarar olması durumunda oluşacak zarara da ortaksınızdır. Son aylarda dövizde yaşanan kur farkı nedeniyle ortaklarımızın üretim maliyetleri artmasından dolayı, yüksek fiyat beklentisi içinde olmamaları gerekiyor. Geçtiğimiz yıl üreticimize hem taban fiyat, hem de tavan fiyat olarak ortalama yüzde 35 oranında artış yapılmıştı. Yapılan artışla birlikte üreticimiz memnun kalmış, tüccar da piyasadan çekilmişti. Bu sene, üretim maliyetlerinin arttığı yönündeki beklentilerle ilgili de, aslında hasat edilecek ürün 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren bakım, gübreleme, ilaçlama ve diğer masrafları, geçtiğimiz aylarda döviz kurunun artış gösterdiği döneme kadar gerçekleştirmiş, üreticimize sadece hasat maliyeti kalmıştı. Bu nedenle de, dövizde yaşanan artış 2019 yılında hasat edilecek olan mahsulün maliyetlerine yansıyacaktır. Ortaklarımızın bu şekilde değerlendirme yapması gerekir” şeklinde konuştu.

"Ortağımızın sigortası Marmarabirlik'tir"

Asa, açıklamalarına şöyle devam etti: “Geçtiğimiz ürün alım kampanyasında yaklaşık 26 bin ortağımız ürün teslim edeceğini beyan ederken, 5 bin 500 ortağımız 1 kilogram ürün teslim etmemiş ve rekolte beyanının yüzde 50'sini tamamlamamıştır. Ortaklarımız teslim etmeyeceği ürünü beyan etmekle, Marmarabirlik'in alım planının düzenli bir şekilde yapılamamasına sebep olmaktadır. Ülkemizde hiçbir tarım ürününde bir önceki yılın fiyatlarını garanti altına alarak, yeni dönemde alınacak ürüne fiyat artışı yapan başka bir kurum olmamıştır. Marmarabirlik, zeytin üreticisinin sigortasıdır."