Hıdırellez coşkusu Nilüfer’de doyasıya yaşandı

Görükle Hıdırellez Şenliği’nde renkli görüntülerle kutlandı. Şenliklere katılan Başkan Mustafa Bozbey, “Hıdırellez dostluk, barış, kardeşlik demek. Bunun en güzel örneğini Nilüfer’de her yıl sergiliyoruz” dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin, Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Görükle Sanayici ve İşadamları Derneği (GÖRSİAD) ve Görükle Kadın Dayanışma ve Kalkındırma Kültür Derneği iş birliği ile düzenlediği 8. Görükle Hıdırellez Şenliği, coşku dolu anlara sahne oldu.

Şenlik, Görükle merkezden, kapalı pazar alanına düzenlenen kortejle başladı. Halkın büyük ilgi gösterdiği korteje, Nilüfer Bando eşlik etti. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey’in yanı sıra Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, muhtarlar da kortejde yer alarak halkın Hıdırellez coşkusuna ortak oldu. Pazar alanına gelenler davul zurna eşliğinde halaylar çekti, oyunlar oynadı. Dağıtılan manilerin okunması da şenliğe ayrı bir renk kattı.

"Hıdırellez umuttur"

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi olarak, çağdaş ve aydınlık bir geleceğin temellerini atarken, gelenekleri de yaşatmaya devam ettiklerini ifade etti. Bozbey, Hıdırellez dostluk, barış, kardeşlik demek. Bunun en güzel örneğini Nilüfer’de her yıl sergiliyoruz. Ne mutlu bize ki böyle güzel bir günü paylaşıyoruz. Dostluklarımızın pekiştiği, sonsuza uzanan bir kardeşlik köprüsünün temellerini sağlamlaştırdığımız Hıdırellez’de her yıl, gül ağacının altına mutluluk ve sevdaya dair dilekler de bırakılıyor. Ben bu dileklerin, gönlünüzden geçen her şeyin gerçek olmasını yürekten istiyorum. Hıdırellez umuttur. Yarının güzelliklerle geleceğine, daha da iyi olacağına inanmaktır. Doğanın çiçeklenmesi gibi, yaşamın da umutlarla çiçeklenmesi, yeşermesidir. İçinizdeki bu umut hep canlı ve taze kalsın” diye konuştu.

Şenliğe katılan Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik de Hıdırellez geleneğinin önemine dikkat çekti. Gedik, “Hıdırellez, tabiatta canlılığın bolluğun, bereketin sevgi ve hoşgörünün bir simgesi olarak milletimizin gönlünde taht kurmuş bir bahar bayramıdır. Bizler bu güzel günleri yaşamaya, geleneği gelecek nesillere anlatmaya devam edeceğiz. Hıdırellez Bayramı herkese bereket mutluluk getirsin” dedi.

Şarkılar ve oyunlarla coştular

Konuşmaların ardından Nilüfer Halk Dansları Topluluğu sahne aldı. Sergiledikleri yöresel oyunlarla şenliğe katılanları coşturan ekiplere, Başkan Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ve konuklar oynayarak eşlik etti.

Şenlikte, Nilüfer Roman Orkestrası ve Görükle TSM Korosu da sahne alarak seslendirdiği şarkılarla izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Görükle TSM Korosu’na solo olarak eşlik eden Görükle Kadın Dayanışma ve Kalkındırma Kültür Derneği Başkanı Seher Çavuşoğlu seslendirdiği şarkılarla büyük alkış aldı. Şenliklerin finalinde sanatçı Ayşe Ekiz sahne aldı. Ekiz seslendirdiği şarkılarla katılanlara hoşça vakit geçirtti.