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14 Mayıs 2018 18:24

Himmet parasıyla öğrenci olmayanlara 40 ayrı burs

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 60 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Himmet parasıyla öğrenci olmayanlara 40 ayrı burs

14 Mayıs 2018 18:24

Duruşmaya şahit olarak katılan A.O.T, tutuklu sanık Mehmet Ali Yayıkçı aracılığıyla burs yardımı yaptığı kişinin öğrenci olmadığını ve 40 ayrı yerden burs aldığını sonradan öğrendiğini söyledi.


Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı. Duruşmada, Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla tutuklu yargılanan eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, SEGBİS aracılığıyla şahit olarak dinlendi. Kahya, sanıklardan eski Vali Harput ve ev hapsinde bulunan iş adamları F.K. ile E.A’yı tanıdığını belirtti. Kahya, F.K’ya ait villada ramazan ayında toplantı yaptıkları iddiasına, "Teravih namazı kıldık. Harput da katıldı. Bittikten sonra çay içip dağıldık. FETÖ kapsamında bir buluşma değildi" diye konuştu.


Duruşmada dinlenen diğer şahit A.O.T, tutuklu sanıklardan Mehmet Ali Yayıkçı’yı tanıdığını vurgulayarak, şunları dile getirdi:


"Yanıma bir öğrenci getirerek, kendisine burs vermemi istediler. Bu öğrenciye ihtiyacı vardır diye burs verdim. Fakat sonradan öğrendim ki bana getirdikleri kişi öğrenci değilmiş ve 40 ayrı yerden burs alıyormuş. Yayıkçı, yaptığı her işi FETÖ için yaptı. Dışarıya neredeyse hiç faydası olmadı."


Mahkeme heyeti, diğer şahitlerin dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.




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