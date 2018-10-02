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Hindistan fotoğrafı Bursa'ya taşındı

Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’nde Hindistan fotoğrafı ele alındı.

Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nde Hindistan fotoğrafı ele alındı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliğiyle bu sene ‘Ritüeller' temasıyla yapılan 8. Bursa Foto Fest, fotoğrafın dünyaca usta isimlerini fotoğrafa gönül verenlerle buluşturuyor. Festival kapsamında yapılan konuk ülke oturumunda ise Hindistan ele alındı. Kamil Fırat, Hindistan'dan gelen fotoğraf sanatçılarının Bursa Foto Fest'e değer kattığını söyledi.


Hindistan'ın Mumbai şehrinden gelen Studio Anugraha'nın kurucusu Deshna Mehta, Kumbh Mela Deneyimi projesi hakkında bilgiler verdi. Kumbh Mela'nın Hindistan'daki dini ayinlerin en büyüğü olduğunu anlatan Mehta, ‘Kumbh Mela, 12 yıl içerisinde 4 farklı mekanda gerçekleşiyor ve 12 yıl sonra ilk başladığı yere tekrar geri dönüyor. 100 milyona yakın Hindu hacı olmak için bu mekanlara gidiyor” dedi.


Hintli Fotoğraf Sanatçısı Hari Mahidhar ise, Cömert (Benevolent) Narmada sergisini anlattı. Narmada nehrinin Madhya Pradesh eyaletindeki yeşillikler içindeki Satpuda, Maikal ve Vindhyan dağ sıralarının arasındaki Amarkantak'tan doğduğunu söyleyen Mahidhar, 1312 kilometre uzunluğundaki nehrin Umman Denizi'ne döküldüğünü söyledi.

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