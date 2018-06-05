Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 11:08

Hindistan ile teknolojik iş birlikleri kurulabilir

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kendisini ziyaret eden Hindistan’ın İstanbul Başkonsolosu Purnojyoti Mukherjee ile ortak yapılabilecek projeler üzerine görüş alışverişinde bulunurken, teknolojik iş birliklerinin de kurulabileceğini vurguladı.

Hindistan ile teknolojik iş birlikleri kurulabilir

05 Haziran 2018 11:08


Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Hindistan İstanbul Başkonsolosu Purnojyoti Mukherjee ve beraberindeki heyeti Nilüfer Belediyesi Halk Evi’ndeki makamında ağırladı. Bursa’da çeşitli temaslarda bulunduklarını belirten Mukherjee, Başkan Bozbey’e kendisiyle tanışma fırsatı verdiği için teşekkür etti.


Türkiye ile Hindistan arasında ticari ilişkilerin güçlü olduğunu ifade eden Mukherjee, kültürel faaliyetler hakkında da iş birliğinin arttırılmasına dikkat çekti. Başkan Bozbey’i, Gençlik Parkı’nda düzenlenecek olan 21 Haziran Dünya Yoga Günü etkinliklerine davet eden Mukherjee, Hint sineması üzerine de ortak organizasyonlara imza atabileceklerini belirtti.


Mukherjee’yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, “Sizlerle kültürel ve folklorik anlamda ortak projelere imza atabiliriz. Ticari ilişkilerin iyi olduğu iki ülke arasında bizler de ortak bağlar kurarak bu ilişkilere katkı sağlayabiliriz. Hindistan’ın yazılım konusunda ileri olduğunu biliyoruz. Bu konuda da okullar ve gençlerle ortak projeler üretebiliriz. Çağı yakalamak adına teknolojik iş birlikleri de kurulabilir” dedi.


Ziyaretin sonunda Başkan Bozbey ve Mukherjee, günün anısına birbirlerine hediyeler verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç