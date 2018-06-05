Hindistan ile teknolojik iş birlikleri kurulabilir

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Hindistan İstanbul Başkonsolosu Purnojyoti Mukherjee ve beraberindeki heyeti Nilüfer Belediyesi Halk Evi’ndeki makamında ağırladı. Bursa’da çeşitli temaslarda bulunduklarını belirten Mukherjee, Başkan Bozbey’e kendisiyle tanışma fırsatı verdiği için teşekkür etti.

Türkiye ile Hindistan arasında ticari ilişkilerin güçlü olduğunu ifade eden Mukherjee, kültürel faaliyetler hakkında da iş birliğinin arttırılmasına dikkat çekti. Başkan Bozbey’i, Gençlik Parkı’nda düzenlenecek olan 21 Haziran Dünya Yoga Günü etkinliklerine davet eden Mukherjee, Hint sineması üzerine de ortak organizasyonlara imza atabileceklerini belirtti.

Mukherjee’yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, “Sizlerle kültürel ve folklorik anlamda ortak projelere imza atabiliriz. Ticari ilişkilerin iyi olduğu iki ülke arasında bizler de ortak bağlar kurarak bu ilişkilere katkı sağlayabiliriz. Hindistan’ın yazılım konusunda ileri olduğunu biliyoruz. Bu konuda da okullar ve gençlerle ortak projeler üretebiliriz. Çağı yakalamak adına teknolojik iş birlikleri de kurulabilir” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Bozbey ve Mukherjee, günün anısına birbirlerine hediyeler verdi.