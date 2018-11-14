Hırsızlar İnegöl'de PTT acentesini soydu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan PTT acenteliği ve bir başka işyerine kimliği belirsiz iki hırsız girdi. Hırsızlar girdikleri işyerlerinde yüklü miktarda para ile çok sayıda elektronik eşya çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansırken, hırsızların rahat tavırları da dikkatlerden kaçmadı.

Olay, Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan PTT acentesi ve başka bir iş yerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirsiz iki hırsız Metin S.'ye ait PTT acentesini hedef aldı. Kapalı olan kapıyı levye yardımıyla açan hırsızlar içeriye girip para çekmecesinin bulunduğu yere gitti. Hırsızlar önce kasada bulunan yaklaşık 5 bin TL parayı daha sonra masa üzerinde duran para sayma makinesini aldı. İş yerinde 3 adet cep telefonu, bir adet bilgisayar ve çok sayında telefon aksesuarlarını alan hırsızlar girdikleri kapıdan çıkarak kayıplara karıştı. Ayrıca aynı hırsızların başka bir işyerine girerek iki adet dijital kamera ve bir miktar para çalıp gittikleri öğrenildi.

Sabah işyerini açmaya gelen Metin S. anahtarla kapıya yaklaştığı sırada kapının açık olduğunu gördü. İşyerine girdiğinde etrafın dağınık olduğunu ve birçok ürünün yerinde olmadığını fark eden Metin S. jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler işyerinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelediklerinde hırsızlık olayının yaşandığı anlaşıldı. Jandarma ekipleri parmak izi çalışmaları yaparak, belirledikleri iki şüphelinin yakalanmasını için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan hırsızlık olayın yaşandığı iki işyerinde zararın yaklaşık 20 tin TL olduğu öğrenildi.