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02 Mayıs 2018 09:58

Hırsızlar İŞKUR’un klimalarını çaldı

Bursa’da hırsızlar İŞKUR’un merkez Osmangazi ilçesinde bulunan resmi hizmet binasından 8 adet klima çaldı.

Hırsızlar İŞKUR’un klimalarını çaldı

02 Mayıs 2018 09:58

Bursa polisi klimaları satın alan 3 kişiyi gözaltına alarak klimaları İŞKUR’a teslim etti.


Bursa’da hırsızlar bu sefer İŞKUR’un merkez Osmangazi ilçesine bağlı Tuzpazarı Mahallesi’ndeki resmi hizmet binasına göz dikti. Alınan bilgiye göre İŞ-KUR binasına ait 8 adet klima çalındı. Yetkililer, hırsızlık olayı sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’ne müracatta bulundu. İhbarı değerlendiren ekipler 8 adet çalıntı klimayı satın alan şahısları buldu. Klimaları satın alan E.Ç, Y.Ç, ve K.Ö. polis tarafından gözaltına alınarak ifadelerine başvuruldu.


Bursa Cumhuriyet Savcılığı 3 şahsın ifadelerinin ardından salıverilmesini talep ederken, ekipler tarafından muhafaza altına alınan 8 adet klima ile klimalara ait iç ve dış üniteler İŞKUR yetkililerine teslim edildi.




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