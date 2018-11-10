Hırsızlar okulu soyup soğana çevirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hırsızlar okulu alt üst etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını alan hırsızlar kayıplara karışırken, okula verilen zarar 20 bin TL civarında.

Olay Kocatepe İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Gece karanlığından faydalanan kimliği meçhul şahıs veya şahıslar, okulun arka bahçesinden bulunan demir korkuluğu kırarak camdan içeri girdi. Hırsızlar alarmı devre dışı bıraktı. Daha sonra üst katta bulunan kantini hedef alan hırsızlar, kilitli olan kapıyı kırarak kasada bulunan 300 lira bozukluğu aldık. Burdan çıkıp sınıfları tek tek gezen şahıslar, kilitli dolapları açarak değerli eşya aradı. Bazı sınıflarda bulunan yardım kumbaralarını alan hırsızlar, okul aile birliğinin kullandığı odaya yöneldi. Camı kırdıktan sonra içerisini alt üst eden hırsızlar, daha sonra müdür odasından iki adet dizüstü bilgisayar, bir miktar para ve bazı eşyaları aldı. Hırsızlar, güvenlik kameranı kayıt eden cihazın hardikslerini alarak kayıplara karıştı.

Sabah 10 Kasım törenleri için okula gelen idareciler gördükleri manzara karşısında şok oldu. Polis, okula yaklaşık 20 bin liralık zarar veren hırsızları arıyor.