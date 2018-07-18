Hırsızlık zanlısı güven timlerinden kaçamadı

Şehreküsü’de bir dükkana müşteri gibi giren 23 yaşındaki Hasan A.Z, dükkan sahibinin müşteri yoğunluğundan faydalanıp kasada bulunan bin 500 Türk lirasını alıp kayıplara karıştı. Dükkan sahibi durumu fark edip polisi aradı. Kısa süre olay yerine gelen güven timi ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelinin eşkâlini belirledi. Ekipler kısa sürede zanlıyı yakalayarak, çaldığı bin 500 lira ile emniyete getirdi. İş yeri sahibine çalınan parası geri verilirken, şüpheli Hasan A.Z. adliyeye sevk edildi.