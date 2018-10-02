Hisariçi'nde tarih ayağa kalkıyor

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'nın ilk yerleşim yeri olan Hisariçi'nin korunup yaşatılması ve özgün özellikleriyle geleceğe aktarılması adına başlatılan çalışmalarda büyük yol kat edildi.

Osmangazi Belediyesi'nin ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesinin ilk ayağı olan Oruçbey Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projesi kapsamında başlatılan cephe sağlıklaştırma ve zemin kaplama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bursa'nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisariçi'nde hayata geçirilen proje kapsamında Oruçbey Caddesi'ndeki 34 binada cephe sağlıklaştırma çalışması yapılıyor. 10 binanın cephe sağlıklaştırması tamamlanırken, diğer binalarda yürütülen çalışmalarda ise sona gelindi. Cephe sağlıklaştırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından caddenin bin 500 metrekarelik zemini taş ile kaplanarak bölgenin tarihi dokusu ön plana çıkarılacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Oruç Bey Caddesi'ni gezerek yürütülen çalışmaları inceledi. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Dündar, cephe sağlıklaştırma ve zemin yenileme çalışmaları ile bölgeyi açık hava müzesine dönüştürdüklerini ifade etti. Hedeflerinin tüm Hisariçi'nin, tarihi şehir olarak yeniden ayağa kaldırmak olduğunu ifade eden Dündar, “Bursamız bir tarih şehri. Osmangazi Belediyesi olarak kentimizin tarihi değerlerini ayağa kaldırma noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar arasında Hisariçi ayrı bir önem arz ediyor. Hisariçi'nde yürüttüğümüz çalışmalarla 1326 yılında fethedilen Bursa'yı ortaya çıkartıyoruz. Bu bölgede daha önceden iki sokakta cephe sağlıklaştırma çalışması yaptık. Şimdi de bölgenin en önemli caddesi olan Oruç Bey Caddesi'nde cephe sağlıklaştırma ve zemin yenileme çalışması yapıyoruz” dedi.

Çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, “Cadde üzerindeki birçok binanın cephe sağlıklaştırma çalışmalarını bitirdik. Binalardaki çalışmaları tamamladıktan sonra zemin kaplama işlerine başlayacağız. Oruç Bey Caddesi'nde yürüttüğümüz çalışmaların ardından bölgedeki diğer evlerin de restorasyon yapılmasının önemi ortaya çıkacak. Bu çalışmaların ardından bölgenin turizm değeri artacak ve ticari hareketliliğe de doğrudan katkı sağlayacak” diye konuştu.