Hızını alamayan araç dereye uçtu

Kazada otomobilde bulunan 30 yaşındaki Ahmet Tanrıverdi kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Bursa’nın Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi Nilüfer Çayı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece 12.00 sıralarında Panayır istikametine giden 16 AND 65 plakalı aracın sürücüsü 30 yaşındaki Ahmet Tanrıverdi, iddiaya göre aşırı sürat nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına uçtu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Araçta mahsur kalan Tanrıverdi olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sulama kanalından çıkarıldı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Ahmet Tanrıverdi, tedbir amaçlı Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.