Hızını alamayan kamyon elektrik direğini devirdi

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın İznik ilçesinden Orhangazi ilçesine seyreden Zülfükar Yaman idaresindeki 16 JMV 26 plakalı kamyon Boyalıca Mahallesi’nde hızını alamayarak kapı önünde duran zirai ilaçlama tankerine ve elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile devrilen elektrik direğinden kaynaklı mahallenin elektriği kesildi. Kazanın sabah saatlerinde olması ve sokakta kimsenin bulunmaması sebebiyle facianın eşiğinden dönüldü. Kamyon şoförü Zülfükar Yaman ise kazayı yara almadan atlattı.