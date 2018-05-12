Hoca Ahmet Yesevi sergisi açıldı

Soğanlı Kültür Merkezi’nde açılan sergide geçtiğimiz yıl Türk dünyasında kültür başkenti olan Türkistan’da düzenlenen 14. Türk Dünyası Fotoğrafçılar Buluşması’nda ortaya çıkan 40 fotoğraf ile Türkistan’daki Hoca Ahmet Yesevi Müzesi’nden 30 eser ve Hoca Ahmet Yesevi tarafından kaleme alınmış orta asırlara ait el yazma eserler yer alıyor. Serginin açılışına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra TÜRKSOY Kıbrıs Ülke Temsilcisi Güler Fedai, Hoca Ahmet Yesevi Müzesi Müdürü Nurbolat Ahmetjanov, Bursa Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu ile davetliler katıldı.

“Türk dünyasıyla ilişkilerimizi güçlendiriyoruz”

Serginin açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bursa bir çekim merkezi. Orta Asya’dan çıkan atalarımız bu topraklara yerleşmiş ve buradan 3 kıtaya yayılmış. Huzuru, barışı ve hoşgörüyü götürmüş. Dünyadaki siyasal ve ekonomik değişiklikler, yaşanan savaşlar, maalesef Türk dünyası arasındaki bağların kopmasına neden olmuş. Artık yeniden Türk dünyası bir araya geliyor. Bu buluşmalar ile birbirimizi yeniden tanıyoruz. Bunlar güzel gelişmeler. TÜRKSOY, Türk dünyasının kültürel yapısını araştırarak yeniden diyalogların kurulması ve günümüzden geleceği aktarılması adına faaliyet gösteren önemli bir kurum. Güzel çalışmalara imza attığını görüyoruz. Bu çalışmaların aratarak devamını diliyorum. Osmangazi Belediyesi olarak Türk dünyası ile olan ilişkilerimizi tarihteki misyonumuza göre sürdürüyoruz. Balkanlarla çok sıkı diyaloglarımız var. Orta Asya’da yer alan Kazakistan, Özbekistan ve diğer Türki Cumhuriyetlerle ilgili diyaloglarımızı da geliştiriyoruz. Nisan ayında düzenlediğimiz Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’ne Özbekistan ve Kazakistan’dan misafirlerimiz geldi. Bunlar güzel gelişmeler. Bu ilişkileri sürdürüp geliştireceğiz. Bu ilişkilerin gelişmesi dünya barışı adına da önem taşıyor. Bu sergi de karşılıklı ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

TÜRKSOY Kıbrıs Ülke Temsilcisi Güler Fedai de yaptığı konuşmada, “Sergimizdeki eserler geçtiğimiz yıl Türk dünyasında kültür başkenti olan Türkistan’da düzenlenen 14. Türk Dünyası Fotoğrafçılar Buluşması’nda ortaya çıkan eserlerin bir kısmıdır. TÜKSOY, her yıl geleneksel etkinlikleri arasında fotoğraf sanatçılarını bir araya getirmekte ve Türk dünyasının kültür ve sanatının doğal güzelliklerinin, mimari dokusunun, insan manzaralarının, kısaca kültürel mirasının tanıtılmasına katkıda bulunmakta, ortak kültürel değerlerimizi dünyaya tanıtmaktadır” diye konuştu.

Hoca Ahmet Müzesi Müdürü Nurbolat Ahmetjanov ise yaptığı konuşmada, “Geçtiğimiz yıl Türkistan, Türk dünyası kültür başkenti seçilmişti. Bu kapsamda 14. Türk Dünyası Fotoğrafçılar Buluşması’na biz ev sahipliği yaptık. Bu yıl da Kastamonu, Türk dünyası kültür başkenti seçildi. Biz de geçtiğimiz yıl fotoğrafçılar buluşmasında ortaya çıkan eserleri ve Hoca Ahmet Yesevi Müzesi’nde yer alan eserleri Türkiye’nin çeşitli yerlerinde sergiliyoruz. Bu imkanı bize sundu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. Sergi iki gün süresince sanatseverler tarafından gezilebilecek.