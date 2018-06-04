Hocaköy Barajı İnegöl’ün içme suyunu karşılayacak

DSİ’nin Bursa’da yaptığı yatırımlar devam ederken, İnegöl ilçesinde yapılan Hocaköy Barajı tamamlandığında 2050 yılına kadar su ihtiyacı karşılanacak. Yıllık 28,38 hektometreküp içme ve kullanma suyu temin edilecek. Yapılan bu çalışmalar çerçevesinde içme suyunun yanı sıra derelerdeki taşkın riski azaltılması, bölge de ziraî faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu’nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “Gölsu” projesi kapsamında Bursa ili de faydalanacak.

Bursa İnegöl Hocaköy Barajı’nın tamamlanması ile İnegöl ilçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını belirten AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, “Hocaköy Barajın tamamlanması ile birlikte İnegöl merkezi ile Cerrah, Yenice beldeleri ve çevre yerleşim yerlerine yıllık 28,38 hektometreküp içme ve kullanma suyu temin edilerek, bu yerleşim yerlerinin 2050 yılına kadar su ihtiyacı karşılanacaktır’ dedi.

Şahin, “Son olarak bu projenin yapılmasında en büyük destekçimiz Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyor emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.