Hocalı katliamı kurbanları anıldı

Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, katliamın yaşandığı zamanlarda Hocalı’da görevli subay olan Nazım Huseynov ve polis memuru Sharif Jafarov, öğrenciler ve öğretim üyeleri katıldı. Öğrencilerin de şiir okuduğu programda, Huseyinov ve Jafarov, Hocalı’da olayların başlamasını hazırlayan faktörleri, olay gününü ve sonrasını anlattı.

Hatırlanacağı gibi, 1992 yılının 26 Şubat’ında Ermeniler tarafından Hocalı kasabasında gerçekleştirilen katliamda, Azerbaycan kaynaklarına göre, 106’sı kadın, 63’ü çocuk ve 70’i yaşlı olmak üzere işkence neticesinde 613 kişi öldürüldü. Bin 275 kişinin esir alındığı Hocalı’da bu tutsakların 150’sinden şu ana kadar hiçbir haber alınamadı.