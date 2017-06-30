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30 Haziran 2017 13:14

Hollanda krizi salça ihracatını engellemedi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Kulaca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan sıkıntılara rağmen acı biber salçası ihracatı sözleşmesini yeniledi.

Hollanda krizi salça ihracatını engellemedi

30 Haziran 2017 13:14


Geçtiğimiz yıl Hollanda’ya 800 ton salça ihracatı gerçekleştiren İnegöl Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2017-2018 yılı içinde sözleşmeyi yenileyecek. Önümüzdeki yıl Hollanda’ya 600 ton daha salça ihraç edilecek. Hollanda ile yaşanan problemlerin salça ihracatını etkilemediğini belirten Kulaca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, “Güvenlik sebebiyle gelmiyorlardı, ama haftaya cumartesi günü İnegöl’de olacaklar. İhracat devam edecek. Ürünlerimiz vardı, yavaş yavaş gönderiyoruz. Zaten devam eden bir anlaşmamız var ve bu anlaşmayı yenileyeceğiz. Hollanda ihracatımız sürecek. Geçen sene 800 ton anlaşmamız vardı. Bu sene de en az 600 ton olmak kaydıyla ön anlaşmamız bulunuyor. Cumartesi günü geldiklerinde bu 600 tonluk anlaşmayı da resmiyete dökeceğiz. 800 tonun 700 tonunu gönderdik, 100 tonu kaldı. Kalan miktarı da yavaş yavaş gönderiyoruz” dedi.




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