Hollanda krizi salça ihracatını engellemedi

Geçtiğimiz yıl Hollanda’ya 800 ton salça ihracatı gerçekleştiren İnegöl Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2017-2018 yılı içinde sözleşmeyi yenileyecek. Önümüzdeki yıl Hollanda’ya 600 ton daha salça ihraç edilecek. Hollanda ile yaşanan problemlerin salça ihracatını etkilemediğini belirten Kulaca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, “Güvenlik sebebiyle gelmiyorlardı, ama haftaya cumartesi günü İnegöl’de olacaklar. İhracat devam edecek. Ürünlerimiz vardı, yavaş yavaş gönderiyoruz. Zaten devam eden bir anlaşmamız var ve bu anlaşmayı yenileyeceğiz. Hollanda ihracatımız sürecek. Geçen sene 800 ton anlaşmamız vardı. Bu sene de en az 600 ton olmak kaydıyla ön anlaşmamız bulunuyor. Cumartesi günü geldiklerinde bu 600 tonluk anlaşmayı da resmiyete dökeceğiz. 800 tonun 700 tonunu gönderdik, 100 tonu kaldı. Kalan miktarı da yavaş yavaş gönderiyoruz” dedi.