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04 Ocak 2017 13:52

Horon rekorunu Almanya’dan Türkiye’ye taşıyacaklar

Horon rekorunu Almanya’dan Türkiye’ye taşıyacaklar

04 Ocak 2017 13:52

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği, temmuz ayında yapılacak olan 16. Kadırga Şenlikleri’nde en uzun horon ile Guiness rekorlar kitabına girmeye hazırlanıyor.
Orhangazi protokolünün yanı sıra Bursa bölgesindeki Trabzon derneklerinin başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Orhangazi Trabzonlular Dernek Başkanı Cemal Karagüzel, horon rekoru için Guiness’e başvurularını yaptıklarını söyledi. Daha evvel en uzun horon rekorunun Almanya’da 1744 kişi ile kırıldığını, bu rekoru Türkiye’ye taşımak istediklerini belirten Cemal Karagüzel, “Temmuz ayında yapılacak olan 16. Kadırga Şenlikleri’nde horon rekoru kırmak istiyoruz. Kadırga Şenlikleri Orhangazi’de senelerdir yapılıyor. Bu yıl farklı bir heyecan katalım diye düşündük. Bu konuda Guiness Türkiye temsilciliğine müracaatımızı yaptık. En uzun horon ile Guiness rekorlar kitabına girmek istiyoruz” dedi.



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