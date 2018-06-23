Horonlu tulumlu narkotik uygulaması

Vatandaşla horon tepen polisler alkışlarla uğurlandı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ın talimatıyla kent genelinde yaklaşık bin polis katılımıyla 3 gün boyunca narkotik uygulaması yapıldı. Özel Harekat Polisi (PÖH) ekiplerinin de katıldığı uygulamada park ve bahçeler, metruk binalar aranırken çeşitli yol güzergahlarında trafik noktaları oluşturuldu. Uyuşturucu ticaretini en aza indirmek için büyük çaba sarf eden narkotik polisine halktan da büyük destek geldi.

Motosikletli polisler eşliğinde mahallere giren ekipleri vatandaşlar tulum çalarak karşıladı. Polis ekipleri vatandaşın karşılamasına kayıtsız kalmayarak yeleklerini çıkararak horon tepti. Yapılan uygulamalardan memnuniyetlerini dile getiren vatandaş, "Narkotim ekiplerini çıkaranlardan Allah razı olsun. Mahallelerimiz tertemiz, çocuklar geç saatlere kadar dışarıda oyun oynayabiliyor. En ücra köşelerde sürekli polis ekipleri var. Allah onlardan razı olsun. Uygulamalardan çok memnunuz. Bizlere haklarını helal etsinler" ifadelerini kullandı. Vatandaşla sohbet ettikten sonra mahalleden ayrılan polis ekipleri alkışlarla uğurlandı.

Bursa’nın dış ilçeleri de olmak üzere kentin her bölgesinde yapılan uygulamalarda toplam 7 bin 266 şahıs sorgulanırken 19 aranan şahıs yakalandı. 4 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan, 33 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan, 6 şüpheli şahıs hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Uygulamalarda 224 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 17 gram metamfetamin maddesi, 12 gram esrar maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli şahısla birlikte 100 kilogram çalıntı bakır kablo ele geçirilerek her 3 şahsa da adli işlem yapıldı. 6 adet tabanca, 1 adet tüfek ile 16 adet fişeğin ele geçirildiği uygulamada bin 251 araç sorgulandı, 28 şahsa trafik yönünden toplam 24 bin 377 lira cezai işlem uygulandı.