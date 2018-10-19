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Hortumla yangına müdahale etti

Bursa’da metruk binada çıkan yangına vatandaşlar hortumla müdahale ederek itfaiye ekiplerine destek verdi.

Bursa'da metruk binada çıkan yangına vatandaşlar hortumla müdahale ederek itfaiye ekiplerine destek verdi.


Osmangazi ilçesine bağlı Tabakhaneler bölgesinde bulunan metruk bir binada yangın çıktı. İddiaya göre, metruk binada bulunan atıkların alev alması üzerine çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Evinin yanacağı korkusuna kapılan bir kadın, balkondan hortumla alevlere su sıkarak itfaiye ekiplerine yardımcı oldu. Polis ekipleri yangınla alakalı tahkikat başlattı. Öte yandan metruk binalarda çıkan yangınlar vatandaşları korkutuyor.

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