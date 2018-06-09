Hükümlüler cezalarını Yıldırım Belediyesi’nde çalışarak tamamlayacak

Toplumsal katılım ile hükümlünün iyileştirilmesini ve topluma kazandırılmasını amaçlayan, kamu yararına çalışma programı kapsamında Yıldırım Belediyesi ile Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ile Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş arasında imzalanan ve 5 yıl süreyle geçerli olacak protokole göre; kamu yararına çalışma cezası alan hükümlü/yükümlüler Yıldırım Belediyesi bünyesinde ücretsiz çalışarak cezalarını çekecekler.

Kamu kurumları arasındaki güçlü iş birliğinin bir çok sorunu çözdüğünü dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırım ve Bursa’mız için kamu kurumlarımızla iş birliği yapıyoruz. Bu yeni bir sinerji oluşturuyor, birlikte güzel projelere imza atıyoruz. İşte bu gün yine bu doğrultuda önemli bir protokol imzaladık. Basit suçlara karışan hükümlü/yükümlülerin belediyemizde değerlendirilmesi, toplumdan soyutlandırılmadan, ötekileştirilmeden; meslek sahibi olanların iş hayatı içerisinde olmalarını sağlayacağımız, kamu kurumunda hizmet ederek şehrin gelişimine de katkı sağlayacakları bir protokol gerçekleştirdik. Protokolümüzün belediyemizde çalışacak vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Kısa süreli cezalar alan ve bu cezalarını kamu yararına çalışarak tamamlayacak vatandaşlarımız için 100 kişilik bir kontenjan açtık. Bu hemşerilerimizin normal hayata adapte olmalarına katkı sağlayacağız” diye konuştu.

5 yıllık protokol

Yıldırım Belediyesi ile yapılan iş birliği protokolünü önemsediklerini dile getiren Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş da “Kamu yararına çalışma, çağdaş infaz sistemlerinden bir tanesidir. Bu çalışma hükümlülerin disipline edilmesi ve hayata hazırlanması açısından çok değerlidir. Kamu kurumunda görev yapan personelle birlikte çalışarak hem özgüvenleri gelişmekte hem de kamuda iş gücüne önemli katkı sağlamaktadırlar. Bugüne kadar Yıldırım Belediyemizde yaklaşık 500 hükümlü kamu yararı için çalışmıştır. Kamu kurumlarımızın da bu çalışmayı önemsemesini değerli görüyoruz. 5 yıl boyunca geçerli olacak protokol çerçevesinde hükümlülerimiz cezaevine girmeden almış oldukları cezanın karşılığı olarak kamu yararına çalışma şekliyle cezalarını infaz edeceklerdir. Bu iş birliği suçun önlenmesinde, hükümlü/yükümlülerin normal hayata adapte olmalarında katkı sağlayacak. Belediye Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Protokolün imzalanmasının ardına Başkan Edebali, Başsavcı Kuş’a ilçede yürütülen kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi verdi.