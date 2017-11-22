Hülya Süer ile müzik ziyafeti

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, Atatürk Kongre Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda gerçekleştirilen konserinde usta sanatçı Hülya Süer’i ağırladı. Bursalılara müzik ziyafeti sunulan konserde, sanatçılar, Nilüfer Göl şefliğinde sahneye çıktı. Sevilen yöresel eserlerin solo ve koro halinde seslendirildiği konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Karagöz Halk Dansları Topluluğu da sanatçılara dans gösterileriyle eşlik etti. Konserin ikinci yarısında ise usta sanatçı Hülya Süer sahneye çıktı. Birbirinden değerli eserleri Bursalılar için seslendiren sanatçı, sevenlerine neşeli dakikalar yaşattı.

İzleyenlerin de türkülere eşlik ettiği gece, eşsiz bir müzik ziyafetine sahne oldu. Bursa’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Süer, konseri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Usta sanatçılar gecenin finalinde alkışlarla ödüllendirildi.