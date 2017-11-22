Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 10:32

Hülya Süer ile müzik ziyafeti

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, ünlü sanatçı Hülya Süer’in konuk olduğu muhteşem bir konsere imzasını attı.

Hülya Süer ile müzik ziyafeti

22 Kasım 2017 10:32


Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, Atatürk Kongre Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda gerçekleştirilen konserinde usta sanatçı Hülya Süer’i ağırladı. Bursalılara müzik ziyafeti sunulan konserde, sanatçılar, Nilüfer Göl şefliğinde sahneye çıktı. Sevilen yöresel eserlerin solo ve koro halinde seslendirildiği konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Karagöz Halk Dansları Topluluğu da sanatçılara dans gösterileriyle eşlik etti. Konserin ikinci yarısında ise usta sanatçı Hülya Süer sahneye çıktı. Birbirinden değerli eserleri Bursalılar için seslendiren sanatçı, sevenlerine neşeli dakikalar yaşattı.


İzleyenlerin de türkülere eşlik ettiği gece, eşsiz bir müzik ziyafetine sahne oldu. Bursa’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Süer, konseri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Usta sanatçılar gecenin finalinde alkışlarla ödüllendirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
13
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Cuma
    Sisli
    14°C
  • Cumartesi
    14°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç