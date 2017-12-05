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05 Aralık 2017 14:48

Hünkâr Köşkü’ne ziyaretçi akını

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hünkâr Köşkü Müzesi, kasım ayında 11 bin 617 ziyaretçi ağırladı.

Hünkâr Köşkü’ne ziyaretçi akını

05 Aralık 2017 14:48


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hünkâr Köşkü’ne kasım ayında ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Geçen yıl kasım ayında 6 bin 843 kişinin ziyaret ettiği müzeyi, bu yıl 172 okul ve diğer gezi gruplarının yanı sıra ferdî ziyaretçilerle birlikte 11 bin 617 kişi gezdi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı’nın çalışmalarıyla müze olarak düzenlenen Hünkâr Köşkü 2003 yılında ziyarete açıldı. Öğrenci gruplarının yanı sıra yerli ve yabancı pek çok konuğu ağırlayan ve açıldığı günden itibaren 326 bin 667 kişinin ziyaret ettiği Hünkâr Köşkü Müzesi, 173 yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutuyor.


Osmanlı padişahlarından Abdülmecid Han adına 1844 yılında av köşkü olarak, 19 gün gibi kısa bir sürede yaptırılan Hünkâr Köşkü, daha sonra Abdülaziz ve V. Mehmet Reşad’ın yanı sıra Atatürk’ün de Bursa’yı ziyaretinde konakladığı bir köşk olma özelliğini taşıyor. Fransız Ampir tarzı mimarîsi, süslemeleri ve sergilenen orijinal eşyalarıyla beğeni toplayan köşk, pazartesi günleri dışında, hafta boyunca 09.30 ile 17.30 saatleri arasında ziyarete açık tutuluyor.


Bursa’nın panoramik manzarasına sahip olan köşkün bahçesinde bulunan sosyal tesisler kafe ve restoran bölümleriyle, konuklarına keyifli bir mola imkânı sunuyor. Vatandaşlar, müze ile ilgili bilgiye “hunkarkosku.bursa.bel.tr” adlı web adresi ve 0 224 329 34 98-99 numaralı telefonlardan ulaşabilirler.




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