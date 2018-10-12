Hurdacı cinayetinin zanlısı hakim karşısında

Bursa'da sobasını satmak için eve çağırdığı hurdacı Erdem Dalhan'ı (37), başına soba kapağı ile vurarak öldüren İmam Alp (49) hakim önüne çıktı.

Olay, geçen 7 Mart tarihinde Yıldırım Selimzade Mahallesi'nde meydana geldi. Karayolları'ndan emekli olduktan sonra lokantada garsonluk yapan ve 7 yıl önce eşinden boşanan 2 çocuk babası İmam Alp, erkek arkadaşıyla kirada oturdukları evde kendisine ait kömür sobasını borçları sebebiyle satmaya karar verdi. Alp, iddiaya göre, sokaktan geçen hurdacı Erdem Dalhan'ı, sobaya bakması için eve çağırdı. İmam Alp, soba için 50 liraya anlaştığı Dalhan'ı, çıkan tartışmada önce başına soba kapağı ile vurarak, sonra da başını defalarca duvara çarparak öldürdü. Erdem Dalhan'ın cesedini, banyoda leğen içinde bir poşete koyarak sakladıktan sonra evden çıkıp kahvede çay içen İmam Alp, cesedi bulan ev arkadaşının ihbarı üzerine yakalanarak tutuklandı.

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürmek' suçundan hakkında müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan tutuklu sanık İmam Alp'in yargılanmasına başlandı. Duruşmaya sanık avukatı, ölen Erdem Dalhan'ın eşi Serpil Dalhan ile taraf avukatları katıldı. Alp, "Olay günü sobayı tek başıma yüklenip maktule doğru götürünce, 'Ağabey nerelisin? Yaşın kaç? Maşallah güçlüsün, kuvvetlisin. Bu evde bekar mı yaşıyorsun?' dedi. Bu sözlerle bana cinsel içerikli mesaj verdiğini hissettim ve sinirlendim; bu konuşmasının hoş olmadığını söyledim. Tam onun sırtına yüzünü bana doğru dönünce aniden merdivenden aşağıya düştü. Birbirimizin üzerine çullandık. Pişmanım. Yakınları ve bende mağdur oldum” dedi.

İddianamedeki ve emniyetteki ifadesini kısmen kabul eden sanık Alp, “Polis kendi kafasına göre yazmış” demesi üzerine mahkeme başkanı, “Neden yanlış yazmışlar, sana karşı bir düşmanlıkları mı var” dedi. Alp bunun üzerine, “Hurdacı bana saldırdı. O günkü ruh halimi tam hatırlamıyorum. Üzerimde çıkan para, daha önce çalıştığım lokantadan ayrılırken, kasada bulunan 3 bin 600 liradan kalmıştı. Cinayeti ben işledim. Parasını da almadım” dedi.