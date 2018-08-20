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20 Ağustos 2018 16:52

Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı

Bursa Ankara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı.

Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı

20 Ağustos 2018 16:52

Hurdaya dönen arabadan sürücü kendi imkanlarıyla çıktı.


Alınan bilgiler göre, kaza, Bursa Ankara yolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. 16 DV 353 otomobilin sürücüsü Emin Hasret, direksiyon hakimiyetini kaybedince, bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Araç içerisinde bulunan Hasret, kazayı gören vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Hasret, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Otomobil kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.




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