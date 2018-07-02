Hürriyetspor yönetiminden Ticaret Borsa’sına ziyaret

Kulüp yönetim kurulu üyeleri Metin Pınarcı ve Huzeyfe Tığ ile birlikte BTB Meclis Başkanı Mehmet Aydın ve Yönetim Kurulu Başkanı Özet Matlı’yı ziyaret eden Mümin Akgün, kulüp hakkında bilgi verdi. Sınırlı olanaklarla gençleri spora kazandırmak için çalıştıklarını söyleyen Akgün, “Yaptığımız çalışmaların meyvesini almak bizi çok mutlu etti. 350 sporcusu bulunan Hürriyetspor Kulübümüz, bu sezon U19 Liginde yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı ve kentimize büyük gurur yaşattı” dedi.

Şehir dinamiklerinin amatör spor kulüplerine daha fazla destek vermesi halinde Bursa’nın bir spor kenti olacağını dile getiren Mümin Akgün, Bursa’ya yeni sporcular kazandırmak istediklerini söyledi. Başkan Akgün, “Çok sınırlı imkanlarla Türkiye şampiyonu olduk. Amatör kulüpler çok zor şartlarda faaliyet gösteriyorlar. Ülkemizde amatör spora verilen destek yetersiz kalıyor. Daha çok desteğe ihtiyaç var. Kulübümüz U19 liginde Türkiye genelindeki 2043 takımı geride bırakarak ve oynadığı bütün maçları kazanarak çok büyük bir başarıya imza attı. Başarımızı şehir dinamikleri ile paylaşmak ve daha çok destek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Hürriyetspor’u Türkiye şampiyonluğu dolayısıyla tebrik eden BTB Başkanı Özer Matlı da, amatör bir spor kulübünün Bursa’nın tanıtımına katkı sağlamasını çok önemli bulduklarını belirtti.