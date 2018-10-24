Hüseyin Akdemir'den Bursaspor'a 1 milyon Lira bağış

Bursaspor'un geçtiğimiz kongredeki başkan adaylarından Hüseyin Akdemir, kulübe 1 milyon Lira bağış yaptığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı takımın başkan adaylarından Hüseyin Akdemir, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Akdemir, "Bir süredir hakkımda çıkan ve bitmek bilmeyen dedikoduları her ne kadar duymazlıktan gelmeye çalışsam da, tarafıma atılan basit ve sığ iftiralara bir cevap verme gereğinin hasıl olduğuna inanıyorum. Şahsımın bu şehre ve şehrin tüm değerlerine olan sevgisi yakın çevrem tarafından iyi bilinir. Olağan Seçimli Genel Kurul'da Bursaspor'u yönetmeye talip olmamın sebebi de bu sevgidir. Bu yolda, çizgimizi bozmadan, kimseyi kırmadan ve son derece centilmence bir yarış sergiledik. Bizim tavrımız, üzerimize giydiğimiz bir ceket değil, fıtratımızdır" dedi.

"Geçtiğimiz günlerde, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından katlı otopark ihalesi yapılmış ve bu ihaleyi Bursa'da faaliyet gösteren bir şirket kazanmıştır" diyen Akdemir, şunları söyledi:

"Bu ihale sonrasında, söz konusu ada parsel üzerindeki bütün haklar, ihaleyi kazanan şirkete devredilmiştir. Söz konusu bu şirket ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, otopark, tarafımca ilgili şirketten satın alınmıştır. Bu devir işlemi neticesinde, 1 milyon lira Bursaspor'a karşılıksız olarak bağışlanmıştır. Bursastore'un bulunduğu alan için de Başkan Ali Ay'a bu durumun devamının şahsım adına bir sıkıntı oluşturmayacağını bildirdik. Ay, söz konusu mağazanın zarar ettiğini öne sürerek kapatılması talimatı vermiştir. Aramızda geçen bu diyaloğun, bazı basın kanallarınca farklı biçimde lanse edilmesini şaşkınlık ile karşıladım. Bir kez daha vurguluyorum ki, bu tür polemiklerin içende olmam. Değerler, benim için bu basit konuların çok daha üstündedir" diye konuştu.