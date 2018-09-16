Huzur alışverişi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursalılarla huzurevi sakinlerini bir araya getiren kermesi Huzurevi Kaplıkaya yerleşkesinde yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketler, şube müdürlükleri, ilçe belediyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının stant açtığı etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da eşi Sevinç Aktaş ile birlikte katıldı.

Mehter takımının gösterisiyle başlayan etkinliğin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yıllarca bu memlekete hizmet ettikten sonra farklı sebeplerle burada bulunan huzurevi sakinlerine hizmet etmenin kendilerine ayrı bir keyif verdiğini söyledi. Kurban bayramının birinci gününü de huzurevi sakinleriyle bir arada geçirdiğini ve bayram coşkusunu birlikte yaşadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Bugün ise 21 yıldır süren kermes ve yiyecek şenliği için buradayız. Burada amaç bir gelir elde etmek değil. Asıl amacımız huzurevi sakinlerimiz ile Bursalı hemşerilerimizi bir araya getirmek, beraberce güzel bir gün geçirmelerine vesile olmak ve huzurevimizi tanıtmak. Buradan sağlanan gelir de Balat'ta yapmayı planladığınız Huzurevi yerleşkesi inşaatında değerlendirilecek. Bu iş para pul işi değil, gönüllülük ve samimiyetle yapılacak bir iş. Ben burada stant açıp aramızda olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış töreni, Hacivat-Karagöz gösterisi ve Zafer Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle devam etti. Başkan Aktaş, açılışın ardından eşi Sevinç Aktaş ile birlikte kermeste yer alan tüm stantları gezerek alışveriş yaptı.