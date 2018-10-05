Huzur evinde Yaşlılar Günü mevlitle kutlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yaşlılar Günü münasebetiyle huzurevinde mevlid-i şerif okundu.

İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevi sakinleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Huzurevinde İnegöl Belediyesi tarafından mevlit okutuldu. Mevlid-i şerife AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Gülhan Şahin ile AK Partili yöneticiler katıldı. Alper Taban, “Bugün üzgünüz. Batman'da şehit kardeşlerimiz var. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ama tabii bir yandan hayat devam ediyor. Söz konusu vatan savunması olunca, şehit vermek gerekiyorsa şehitte veriyoruz. Rabbim bir daha yaşatmasın. Düşmanlarımıza fırsat vermesin inşallah. Bu akşam sizleri ziyaret edelim istedik. Sizleri özledik. Sohbet edelim, halinizi hatırınızı soralım istedik. Milletvekilimiz de katıldı sağ olsun” dedi.

Konuşma sonrası Kur'an-ı kerim, mevlid-i şerif ve ilahiler okundu.