Huzurevi sakinlerinden can dostlara destek

Sıcak yaz aylarında su ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik sosyal sorumluluk projesi başlatan Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinleri, ilk olarak Alaaddinbey’de bulunan, Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret etti.

2003 yılında 7500 metrekarelik bir alanda kurulan ameliyathane, röntgen ve muayene odaları, laboratuvar, doğum locaları, kuduz müşahede ve karantina bölümleri, kedi ve yavru bölümleri, kedi yeni doğan üniteleri, kaloriferli kafes bölümleri ve sahiplendirme bölümleri gibi her şeyin düşünüldüğü ve alanında Türkiye’ye örnek tesisi gezen huzurevi sakinleri Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fikriye Eker’den bilgi aldı. Bilhassa sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin yapılmasının yanı sıra burada yeni yuvaları için de bir adım atıldığını belirten Eker, sahiplendirme konusunda son derece başarılı bir grafik ortaya konulduğunun altını çizdi.

Merkezde can dostlarla birlikte keyifli dakikalar geçiren yaşlılar ziyaretin ardından Nilüfer’in farklı bölgelerinde yer alan beslenme odaklarına giderek su ve mama bıraktı.