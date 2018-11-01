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Huzurevi sakinlerine gönüllü bakım yapan kuaföre ödül

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinlerinin saç bakımlarını gönüllü olarak üstlenen kuaför Sevin Beceren’e teşekkür plaketi verdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinlerinin saç bakımlarını gönüllü olarak üstlenen kuaför Sevin Beceren'e teşekkür plaketi verdi.


Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'nde kalanlar için sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra, kişisel bakımlarına yönelik de çalışmalar yapılıyor. Bursa'da faaliyet gösteren ve gönüllü olarak birçok sosyal projede yer alan kuaför Sevin Beceren de, Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinlerinin saçlarına bakım yaptı.


Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gönüllü olarak huzurevi sakinlerinin mutluğunu artıran kuaför Sevin Beceren'i Halk Evi'nde ağırlayarak teşekkür plaketi verdi. Başkan Bozbey, özellikle belli yaş grubunun bu tür bakımlarla daha fazla mutlu olduklarına dikkat çekerek, “Onlara verilecek destek çok önemli. Emek harcadığınız ve gönüllü olarak huzurevi sakinlerimizin yanında olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

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