Huzurevi sakinlerine güzellik bakımı

Bahar Kahraman'a teşekkür plaketi verdi.

Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinlerinin refahı için farklı çalışmalar yürütülüyor. Huzurevi'nde düzenlenen sosyal etkinliklerin yanı sıra burada kalanların kişisel bakımlarına da önem veriliyor. Huzurevinde bu örnek çalışmalardan birini de Bursa Ayak Sağlığı Merkezi ve Ma-i Güzellik Merkezi işletmecisi Dr. Bahar Kahraman gönüllülük esasıyla yapıyor. Kahraman, belli aralıklarla huzurevi sakinlerinin el, ayak ve cilt bakımlarını hiçbir ücret almadan yapıyor. Huzurevi sakinlerinin gönüllerini kazanan Kahraman'ı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de makamında ağırlayarak tebrik etti. Kahraman'a teşekkür plaketi veren Başkan Bozbey, "Gönüllü olarak insanların hayatlarına değer katıyorsunuz. Huzurevi sakinlerimiz bu hizmeti almaktan inanılmaz mutlular" dedi.