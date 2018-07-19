Huzurevinde doğum günü sürprizi

Temmuz doğumlu huzurevi sakinleri için gerçekleştirilen kutlamada, keyifli anlar yaşandı. Huzurevi bahçesinde yapılan organizasyonda; Türk Halk Müziği sanatçıları, söyledikleri parçalarla katılımcılara neşeli anlar yaşattı. Farklı zamanlarda kuruma katkılarda bulunan STK temsilcileri de kutlamaya iştirak etti. Ayrıca işletmeci Mustafa Çelikler, cağ döner ikramı yaparak, huzurevi sakinlerine sürprizde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Şaban Kander ve Huzurevi Şube Müdürü Hüseyin Toprak, işletmeci Çelikler’e katkılarından dolayı teşekkür etti. Hobi atölyesinde huzurevi sakinleri tarafından üretilen hediyelikler, işletmeci Mustafa Çelikler’e de takdim edildi. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı etkinlik sayesinde vatandaşlar, unutamayacakları bir gün yaşadı.