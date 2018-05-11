Huzurevinde mutluluğu yakaladılar

Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi, büyük bir mutluluğa sahne oldu.

Yaklaşık iki yıldır huzurevinde kalan 75 yaşındaki Salih Mergen ile altı ay önce Almanya’dan gelerek huzurevi sakinleri arasına katılan 69 yaşındaki Hasibe Burkhardt’un burada başlayan arkadaşlığı evliliğe uzandı. İkinci baharlarını yaşamaya karar veren çiftin nikahları tanıştıkları yer olan Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’nde kıyıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in kıydığı nikahla Hasibe Burkhardt ve Salih Mergen, yeni bir hayata ‘Merhaba’ dedi.

Başkan Bozbey, yeni evlenen çifte, sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eşi Seden Bozbey, çiftin aileleri ve huzurevi sakinleri de, çiftin bu mutlu günlerinde onları yalnız bırakmadı.

İmzaların atılmasının ardından Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in eşi Seden Bozbey, çiftin evlilik cüzdanını Hasibe Burkhardt’a teslim etti. Büyük bir heyecan yaşayan çift, pasta kesti ve dans etti. Mergen çifti, mutlu günlerinde davetlilerle birlikte gönüllerince eğlendi.

Birbirlerine destek olarak ikinci baharı mutlu bir şekilde yaşayacaklarını ifade eden Hasibe Burkhardt, kendilerine aile odası tahsis edildiğini ve bundan sonra da İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’nde yaşamaya devam edeceklerini belirtti. Burkhardt, “Çok mutluyuz ve huzurluyuz. Burayı evimiz olarak kabul ettik. Çalışanların ilgi ve alakası bize tam bir aile ortamı sunuyor. Burada yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

Huzurevinde mutlu bir beraberlik yaşadıklarını belirten Salih Mergen de, “75 yaşından sonra sevginin ve sevmenin çok şey ifade ettiği gerçeğine vardık. Tesadüfen birbirimizi tanıdık ve ikinci bahara adım atmaya karar verdik. Burada zaten personelden yeteri kadar ilgi görüyoruz. Ama böyle bir beraberlikle mutluluğumuz daha da katmerli oldu. Dilerim buradan daha nice mutlu çiftler çıkar” şeklinde konuştu.