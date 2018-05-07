Hz. Üftade Türbesi’nin manevi atmosferinde bir araya geldiler

Üftade Türbesi’nin manevi atmosferinde bir araya geldi.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, her ay farklı bir konu ve konukla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Platform üyeleri mayıs ayı olağan toplantısı kapsamında, Hz. Üftade Türbesi ve camisinin de bulunduğu manevi atmosferde bir araya geldi; toplantının ev sahipliğini Üftade Kur’an Kursu yaptı.

Toplantının açılışında Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu İcra Heyeti Başkanı Murat Eryağan, platform üyeleriyle bu manevi atmosferde bir araya gelmekten mutlu olduklarını söyledi. Eryağan, Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu’nda yeni dönem çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğine dikkat çekti. Eryağan’ın açılış konuşmasının ardından toplantıda Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Dinç de Yeşilay’ın gündemindeki konular ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu belirten Mehmet Dinç, 1920 yılında atılan ilk adımı ‘bereketli bir adım’ olarak değerlendirdi.

“Uyuyan dev 8 yıl önce uyandı”

Dr. Dinç, “Bu adım atılalı 98 yıl olmuş ve halen devam ediyor. Bir atalet dönemi olmuş ama 8 yıl önce uyuyan dev uyandı ve çok hızlı bir şekilde çalışmaya başladık ve geldiğimiz noktayı biliyorsunuz. Bugün 100’ün üzerinde şubesi olan, çok sayıda YEDAM açmış ve açacak olan, aynı zamanda 42 ülkeye tecrübesini, bilgisini ulaştırmış bir kuruluş var” diye konuştu.

BM’nin daimi danışmanlarından birisi

Yeşilay’ın Birleşmiş Milletler’e danışmanlık yaptığına dikkat çeken Dr. Dinç, “Yeşilay, BM’nin daimi danışmanları arasında ve her toplantısına gidiyor. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü şuanda BM’de ve Dünya Sağlık Örgütü’nde iki grubunun çok büyük kavgası var. Bunlardan bir tanesi önlemeciler, bir tanesi zarar azaltmacılar. Önlemeciler diyorlar ki; bu bağımlılık denilen illet, baştan itibaren kesilmeli ve insan hiç kullanmamalı, alkol hiç almamalı, uyuşturucu hiç almamalı. Zarar azaltmacılar da diyorlar ki; insanın keyfi istiyorsa alkol kullanması lazım uyuşturucuyu canı çekiyorsa ve zevk alıyorsa kullansın, biz bunu yasaklamayalım, önüne geçmeyelim, engel olmayalım, zarar görmesini azaltalım. Sağlığı az etkilensin yani. Bu zarar azaltmacılar, çok büyük fonlarca desteklendiği için her geçen gün güçleniyorlar. Yeşilay, BM’de bunun mücadelesini veriyor; zarar azaltmacılar güçlenmesin, bu bakışlarını kamu politikası haline getirmesin. Çünkü kamu politikası haline getirdiğiniz zaman bir dalga başlayacak, ülkelerde artık uyuşturucu kullanmak, satmak artık serbest olacak. Amerika’da bunu birkaç eyalette deniyorlar, Hollanda’da deniyorlar. Biz bunun mücadelesini veriyoruz” şeklinde konuştu.

“İslam aleminde bağımlılık meselesi gizleniyor”

İslam aleminde bağımlılıklarla alakalı çalışma yapılmadığına işaret eden Dr. Mehmet Dinç, “Maalesef hiç çalışma yapılmıyor. Alkol, uyuşturucu bağımlılığı meselesi gizleniyor, yokmuş gibi davranılıyor, üstü örtülüyor. Kumar bağımlılığı olsun, internet bağımlılığı olsun, ondan zaten hiç haberleri yok. 2 sene önce 52 İslam ülkenin sağlık bakanları geldi. İlk kez onlara müstakil bir hastalıkla alakalı sunum yapıldı. Oturduk onlara internet bağımlılığını anlattık. ‘Bizde de var böyle şeyler, ne yapacağız’ demeye başladılar. Hiç daha önce düşünmemişler” dedi.