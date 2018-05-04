İbrahim Yazıcı Stadyumu’na görkemli açılış

Modern donanımlı stadyumun açılışında Bursaspor’un şampiyon kadrosu ile Milli Takım’ın efsane isimleri bir karşılaşacak.

Bursa, Türkiye’de örnek gösterilecek dev bir spor tesisine kavuşuyor. Nilüfer Belediyesi tarafından yaptırılan İbrahim Yazıcı Stadyumu anlamlı bir tarihte, Bursaspor’un şampiyon başkanı İbrahim Yazıcı’nın beşinci ölüm yıldönümü olan 7 Mayıs Pazartesi günü hizmete açılıyor. Bursaspor’un merhum başkanı İbrahim Yazıcı’nın adını taşıyan 6 bin kişilik stadyumun açılışı şöhretler geçişine sahne olacak. Bursaspor’u şampiyonluğa taşıyan dev kadro ile Milli Takım’da forma giyen sevilen futbolcular, İbrahim Yazıcı Stadyumu’ndaki ilk maçı oynayacak. Ömer Erdoğan, Bekir Ozan, Ivankov, İvan Ergiç, Sercan Yıldırım gibi isimlerin yer aldığı Bursaspor’un şampiyon takımı, Ertuğrul Sağlam’ın teknik direktörlüğünde, Milli Takım’ın sevilen isimleri Rüştü Reçber, Emre Aşık ve Tuncay Şanlı’nın aralarında bulunduğu futbolcular da Bülent Korkmaz’ın teknik direktörlüğünde gösteri maçı yapacak.

7 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00’de Yazıcı Ailesi, Bursaspor camiası ve bütün Bursalıların katılımı ile açılacak olan İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda özel bir bölüm de yer alıyor. Stadyumda İbrahim Yazıcı Anı Odası oluşturuldu. Anı odasında şampiyon başkanın kişisel eşyalarından fotoğraflarına, şampiyonluk sevincinin tüm izlerinden, plaketlerine pek çok parça yer alıyor. Açılış günü anı odası da halkla buluşacak.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şampiyon başkan İbrahim Yazıcı’nın adını yaşatacak olan İbrahim Yazıcı Stadyumu’nun açılışına bütün Bursalıları davet etti. Başkan Bozbey, “Hem Nilüfer’e, hem Yazıcı’nın adına yakışan bu tesisimizi gelin hep beraber hizmete açalım. Türkiye’ye örnek olacak olan bu tesisin açılışında Bursaspor’un şampiyon başkanını da rahmetle, sevgiyle ve özlemle analım” diyerek herkesi açılışta yer almaya davet etti.

İbrahim Yazıcı’nın adını yaşatacak olan stadyum, her türlü konfora sahip ve gece maçlarının da oynanabileceği modern bir tesis. 16 bin 200 metrekare alanda inşa edilen, 6 bin seyirci kapasiteli stadyum, 4 bloktan oluşuyor. Tesiste 128 yatak kapasiteli modern donanımlı sporcu oteli ve misafirhane bölümü de var. Güneş enerji sistemiyle enerji tüketiminin bir bölümünü de kendi üretimiyle karşılayacak olan stadyumda yalnızca gündüz değil, gece de maç yapılabilecek. 4 yılda tamamlanan ve 40 milyon liraya mal edilen Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu, yalnızca futbol değil, pek çok spor dalına da ev sahipliği yapacak. Stadyumda eskrim, engelli eskrim, masa tenisi, bilardo, squash, pilates ve kondisyon salonu, dans ve dart bölümleri de yer alıyor.