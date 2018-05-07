İbrahim Yazıcı’nın adı bu stadyumda yaşayacak

yıl dönümünde törenle açıldı. Açılış sonrası Bursaspor’un şampiyon kadrosu ile Milli Takım’ın efsane isimlerinin gösteri maçı yaptığı açılışta duygu yüklü anlar yaşandı.

Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Milli Eğitim ve Milli Savunma eski Bakanı Turhan Tayan, İbrahim Yazıcı’nın eşi Ayşen Yazıcı, kızı Efsun Yazıcı, oğlu Serkan Yazıcı ile Yazıcı Ailesi’nin yakınları, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zehra Sönmez, Bursaspor Kulübü mevcut Başkanı Ali Ay ile Teknik Direktör Mustafa Er, 2009-2010 sezonu şampiyon takımın futbolcuları, teknik heyeti ve yönetimi, Türkiye Milli Takımı’nın efsane futbolcuları, Türk futbolunun önemli yorumcuları ile çok sayıda Bursaspor sevdalısı katıldı.

İbrahim yazıcı anısına

Protokol üyeleri açılıştan önce, Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu içinde oluşturulan ve içinde şampiyon başkanın kişisel eşyalarından fotoğraflarına, şampiyonluk sevincinin tüm izlerinden plaketlerine kadar pek çok parçanın yer aldığı İbrahim Yazıcı Anı Odası’nı gezdi. Bursaspor marşlarının yankılandığı Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu’nun açılışında, duygusal anlar da yaşandı. Tören bütün şehitler ve İbrahim Yazıcı anısına saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Stadyumun açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bursaspor’un adını tarihe altın harflerle yazan, ölümsüz Başkan İbrahim Yazıcı’yı andığımız gündür bugün. Ona olan sevgimizi, ona olan minnetimizi, adını yaşatarak gösterdiğimiz gündür bugün. Nilüferliler olarak onun adını bu kentte yaşatmaktan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Bizim için, en büyük onurdur bugün” dedi.

Tesisi, şampiyon başkan İbrahim Yazıcı’nın adını yaşatmak için yaptıklarını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, “Onu 5 yıl önce yitirdik ve hala çok özlüyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bursaspor’u şampiyon yapan bir başkanın adını unutulmaz kılan, bizim için gurur abidesidir bu stadyum. Bu Stadyum, onun adını gelecek nesillere de taşıyacak ve İbrahim Yazıcı adıyla yaşayacak” şeklinde konuştu.

7 bin seyirci kapasiteli stadyumun hem Nilüfer’e hem de İbrahim Yazıcı’nın adına yakışır bir tesis olduğunu belirten Başkan Bozbey, tesis hakkında detaylı bilgiler verdi. Nilüfer’e İbrahim Yazıcı Stadyumu gibi nitelikli bir tesisi kazandırarak, hizmet çıtasını bir basamak daha yukarı taşıdıklarını ifade eden Başkan Bozbey, Yazıcı Ailesine, Bursaspor camiasına, Türkiye ve Bursaspor dünyasının tüm isimlerine, amatör spor kulüplerine, taraftar derneklerine, katkı koyan ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Aydınlık yarınlar ve daha güzel bir Nilüfer için hep beraber el ele vererek çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Sporun kenti Nilüfer’deki çalışmalarımızı taçlandıran Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu, kentimize, ülkemize, Türk sporuna hayırlı olsun” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Sönmez de Nilüfer Belediyesi’ni hayata geçirdiği projesinden dolayı kutlayarak, “Yeşil Bursamızın her alanda markalaşması gerekiyor. Bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek veren her türlü faaliyetin yanındayız” dedi.

Ay: "Yazıcı Bursa’ya çok güzel şeyler yaşattı"

İbrahim Yazıcı’nın önemli bir başkan olduğunu belirten Bursaspor Başkanı Ali Ay da, şampiyon Başkanı rahmetle andıklarını belirtti. Ay şöyle devam etti:

“İbrahim Yazıcı, Bursaspor’a Bursa’ya çok güzel şeyler yaşattı. 2O10’da beşinci büyük olarak tarihe geçtik. Bizler de onun izinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O ruhu yaşamak çok önemliydi, o ruhu yaşadılar ve şampiyon yaptılar. Çünkü hakikaten bugünkü futbol değerlerine baktığımızda bunu başarmak imkansız. Ben, burada özellikle Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e çok teşekkür ediyorum. Böyle değerli kişilerin isimlerini ilelebet yaşatmak için böyle tesislere, mahallelere, sokaklara isimlerini vermemiz gerekiyor. Bu sonraki nesillere de örnek olması için bu yollara başvurmamız lazım.”

Serkan Yazıcı: "Babamın ismi yüreklere yazılmış"

İbrahim Yazıcı’nın oğlu Serkan Yazıcı da duygu yüklü bir konuşma yaptı törende. Babası İbrahim Yazıcı’yı, her ölüm yıl dönümünde kalıcı bir şeyler yaparak andıklarını belirten Serkan Yazıcı, “Bu beş yıl içinde şunu gördük; babamın ismi yüreklerde yazılmıştı. Bizim için en önemlisi de buydu. İşte bu yüreklerden en büyüğü de Mustafa Bozbey. Burada babamın ismini yaşatılmasını sağladı, kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

3 büyük teşekkürü olduğunu söyleyen Serkan Yazıcı, şöyle devam etti:

“Başkanım çok teşekkür ediyorum. Vefanın bir semt ismi olmadığını herkese, tüm Türkiye’ye gösterdiniz. Bu stattan çıkacak sporcular, Türkiye’ye, Bursamıza faydalar sağlayacak. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İkinci teşekkürüm Bursaspor taraftarına. Babam her zaman büyük Bursaspor taraftarı derdi, biz öyle duyduk ondan. Ailemin en sevinçli günü Bursaspor’un şampiyon olduğu gündü. Şampiyonluk gecesinde babam bir köşede oturmuş, anılara dalmıştı. Ne zorluklarla, ne imkansızlıkla bu şampiyonluğu yaşadığını biliyoruz. Buradan çıkacak sporcuların da onun azmine inancına, sabrına, en önemlisi mütevaziliğine layık olacaklarına inanıyorum. En üzücü günümüz de babamı kaybettiğimiz gündü. O acı günde stadı dolduran Bursaspor taraftarı ona sahip çıktı. Taraftarın vedası inanılmaz ve unutulmazdı. O iki önemli günümüzde yanımızda olan Bursaspor taraftarına minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Üçüncü teşekkürüm de İbrahim Yazıcı başkanlığında, Ertuğrul Sağlam’ın yönettiği, Ömer Erdoğan kaptanlığını yaptığı Bursaspor’un şampiyon takımı. Bize müthiş bir şampiyonluk yaşattılar.”

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yazıcı Ailesine, şampiyon takımın yönetim kurulu üyelerine ve Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’a teşekkür plaketi verdi. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey daha sonra, Yazıcı Ailesi ve davetlilerle birlikte Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu’nun açılış kurdelesini kesti. Başkan Bozbey, açılışta Türkiye Futbol Federasyonu’na da önemli bir çağrıda bulundu. Başkan Mustafa Bozbey şöyle konuştu:

“Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bir isteğimiz var. 2018-2019 Türkiye Süper Ligi sezonunun, İbrahim Yazıcı sezonu olmasını diliyorum.”

Yazıcı Ailesi, konuşmalar sırasında ve açılış töreninin ardından gösterime sunulan İbrahim Yazıcı belgeseli sırasında göz yaşlarına hakim olamadı.

Futbol şöleni yaşandı

Açılışın ardından, Ertuğrul Sağlam yönetiminde Bursaspor’un şampiyon kadrosundaki Ivankov, Pablo Martin Batalla, Ömer Erdoğan, Turgay Bahadır, Giani Krita, İbrahim Öztürk, Ali Tandoğan, Bekir Ozan Has gibi isimlerin yer aldığı Bursaspor Takımı ile Türkiye Milli Takımı’nın efsaneleri olan Rüştü Reçber, Ergün Penbe, Emre Aşık, Ogün Temizkanoğlu gibi isimlerin yer aldığı Bülent Korkmaz ve Hakan Ünsal yönetimindeki Milli Takım karması gösteri maçı yaptı. Mücadelenin başlama vuruşunu Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gerçekleştirdi. Tribünlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma, büyük heyecana sahne oldu. Bursasporlu futbolcular, attığı gollerden sonra ‘Timsah yürüyüşü’ yaparak sevincini tüm tribünlerle paylaştı. Karşılaşmayı Buraspor’un şampiyon kadrosu 2-1 kazandı.

Türkiye’de örnek tesis

Bursaspor’un merhum başkanı İbrahim Yazıcı’nın anısını yaşatacak olan stadyum, her türlü konfora sahip ve gece maçlarının da oynanabileceği modern bir tesis.

16 bin 200 metrekare alanda inşa edilen, yaklaşık 7 bin seyirci kapasiteli stadyum, 4 bloktan oluşuyor. Tesiste 128 yatak kapasiteli modern donanımlı sporcu oteli ve misafirhane bölümü de var. Güneş enerji sistemiyle enerji tüketiminin bir bölümünü de kendi üretimiyle karşılayacak olan stadyumda yalnızca gündüz değil, gece de maç yapılabilecek. 4 yılda tamamlanan ve 42 milyon liraya mal edilen Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu, yalnızca futbol değil, pek çok spor dalına da ev sahipliği yapacak. Stadyumda eskrim, engelli eskrim, masa tenisi, bilardo, squash, pilates ve kondisyon salonu, dans ve dart bölümleri de yer alıyor.